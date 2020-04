De Răzvan Luțac,

Zilele trecute, Libertatea a prezentat alte două cazuri, în care persoane asimptomatice sunt ținute în spital, alături de alți bolnavi. Andrei Scrab de 30 de ani este internat de șase săptămâni la Iași și Luminița Zacharievici este internată de o lună în Piatra Neamț. Niciunul dintre ei nu are vreun simptom, dar testele ies pozitiv.

O altă pacientă care se află într-o situație similară ridică acum aceeași întrebare: de ce nu pot fi tratați bolnavii asimptomatici acasă?

– Doamnă Gavril, de când sunteți internată la Boli Infecțioase Neamț?

– Din 27 martie, am 30 de zile de internare. Sunt în situația cazurilor pe care deja le-a prezentat Libertatea. Vă rugăm, luați legătura cu ministrul sănătății și întrebați-l ce face cu pacienții care nu se negativează, deși au urmat aceeași schemă de tratament precum ceilalți.

– Înțeleg că nici dumneavoastră nu mai luați tratament.

– Nu. Am luat 14 zile Kaletra, 5 de Plaquenil, am avut 5 teste consecutive pozitive, al 6-lea negativ și al 7-lea din nou pozitiv. Și nu înțeleg ce Dumnezeu se întâmplă și ce facem noi greșit, ce am greșit că stăm închiși ca într-o închisoare…

Pentru cei asimptomatici și ușor simptomatici trebuie găsită o soluție. Sunt atâtea țări care tratează pacienții la domiciliu și se ocupă la spital doar de cazurile grave. Varianta de a bloca spitalele nu este o soluție. Raluca Gavril Pavăl:

– Ce vi s-a spus de la spital, care ar fi motivele pentru care vă trece atât de greu boala?

– Sunt persoane care au un sistem imunitar mai slăbit și care nu se pot recupera în spitale.

Recomandări Serviciul secret al Ministerului de Interne, fostul „Doi ș’un sfert”, a fost aruncat în lupta cu noul coronavirus

– Aveți posibilitatea să vă izolați singură?

– Da. Vreau să existe posibilitatea de a completa o declarație pe proprie răspundere și de a sta la domiciliu – oricât este nevoie, dar la domiciliu! – singură. Sunt de acord să plătesc o amendă oricât de mare dacă încalc legea. Dar ce ni se întâmplă nouă se numește privare de libertate.

Mă tem și de bacteriile intraspitalicești. În fiecare spital au fost probleme. Noi stăm 3 oameni în 15 metri pătrați. Avem 5 metri pătrați fiecare. E inuman.

Există deja grupuri de pacienți internați de o lună sau mai mult de o lună care discută deja între ei și încearcă să ia legătura cu decidenții din minister.

De la Timișoara, Iași și Piatra Neamț, unii dintre pacienți fiind chiar cadre medicale, aceștia s-au interesat în acest weekend dacă s-ar putea găsi o soluție pentru ei.

În urmă cu o săptămână, în Monitorul Oficial a fost publicată prevederea potrivit căreia bolnavii de COVID pot fi tratați acasă, însă o zi mai târziu autoritățile au revenit și au spus că “doar când vor fi depășite locurile din spitale”.



