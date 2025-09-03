„Sunt pachete care au fost creionate împreună, în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile dânşilor şi de disponibilităţile noastre, păstrând în acelaşi timp capacitatea operaţională a armatei române. Sunt aceste pachete de la gloanţe până la, ca să dau un exemplu, sistemul Patriot care a fost donat către Ucraina. Le-am dat ce am putut noi și ce au avut dânșii nevoie. O să facem asta în continuare”.

Și a continuat: „Acum, legat de detalierea fiecărui pachet, aceste lucruri sunt clasificate şi vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat, marţi seară, la Antena 3, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Moșteanu a adăugat că „e un pic complicat” să spună precis când va ajunge noul sistem Patriot în România, după ce țara noastră l-a donat anul trecut Ucrainei, dar a afirmat că va fi „într-un viitor apropiat”.

Afirmațiile ministrului Apărării au venit după ce premierul Ilie Bolojan a declarat pe 27 august că în ultimele 2 luni, de când conduce Guvernul, țara noastră a dat „câteva zeci de mii de euro” pentru Ucraina, iar când a fost președinte interimar al României, țara noastră a trimis muniție de producție sovietică.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Iar partea ucraineană a făcut și ea câteva precizări Pe 25 august, după ce miniștrii Apărării din România și Ucraina, Ionuț Moșteanu și Denis Șmîhal, s-au întâlnit la Kiev, Ucraina a anunțat că așteaptă ca România să livreze al 23-lea pachet de ajutor militar promis, ca parte a sprijinului pentru a face față invaziei ruse începute acum trei ani și jumătate. Deocamdată, România a livrat 22 de pachete militare.