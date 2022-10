După ora 16.00, când coșciugul regretatului actor a fost așezat în foaierul teatrului, Marilena Arșinel a apărut, notează Cancan. Îmbrăcată în negru și fără să schițeze vreun gest, soția lui Alexandru Arșinel a fost condusă în scaunul cu rotile de un bărbat îmbrăcat în cămașă albă, cu cravată neagră. Era chiar fiul ei, unul dintre cei doi băieți pe care îi are cu Alexandru Arșinel. Vezi imaginile AICI.

Marilena Arșinel a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile, după ce tocul pantofilor i s-a blocat în scări și a căzut, lovindu-se la cap, potrivit rețetedevedete.ro.

„Soția mea a început să aibă probleme de ordin neurologic și să meargă cu greutate. Se sprijină de un cadru. Face recuperare, urmează și un tratament extrem de sever. Din păcate, nu se poate opera. Să sperăm că în curând își va reveni, într-o oarecare măsură”, povestea Alexandru Arșinel în urmă cu câțiva ani.

Astăzi, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Alexandru Arșinel va fi depus la capela Cimitirului Bellu din București, acolo unde va fi îngropat mâine, 2 octombrie.

Povestea de iubire dintre Alexandru Arșinel și Marilena

Alexandru Arșinel a murit la 83 de ani, după ce în ultimii ani a fost internat de mai multe ori. Mereu pe scenă sau în fața camerelor TV, Arșinel a fost decenii la rând asociat cu Stela Popescu, viața sa personală rămânând un mister pentru o bună parte a publicului. Alexandru Arșinel s-a căsătorit cu Marilena în vara lui 1968, dar pe verighetele celor doi este trecută data când s-au cunoscut, 1966.

Despre soţie şi familie, maestrul a vorbit rar. Alexandru Arşinel a povestit, în cartea lui, „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, despre povestea lor de dragoste. Şi-a cunoscut soţia în 1966, la ştrandul Tineretului, iar doi ani mai târziu au mers la Starea Civilă ca să se căsătorească. Nu mai puteau sta departe unul de celălalt.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a scris Alexandru Arșinel.

Cei doi sunt părinţii a doi băieţi, Bogdan şi Cristian Arşinel, însă niciunul dintre ei nu s-a făcut actor ca tatăl lor.

