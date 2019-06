Cum a făcut milioane de dolari americanul Jay B. Linville, iubitul generos al româncei Roxana Rotaru. Fermierul, probleme cu drogurile și cu violența domestică. I se spune «Milionarul cu capul în cocaină!»

Jay B. Linville, americanul care a cadorisit-o pe românca Andreea Rotaru cu 600.000 de dolari, bani sechestrați de autoritățile române, are probleme cu drogurile și cu violența! În timp ce procurorii români țin ”la sertar” dosarul, Libertatea s-a adresat autorităților de peste Ocean, pentru a afla trecut lui Jay. Iar americanii au răspuns prompt solicitărilor venite din România.

Roxana, iubirea vieții lui Jay

Deși are 63 de ani, Jay B. Linville, binefăcătorul româncei Andreea Rotaru, căreia îi trimitea sume uriașe de bani pentru că ”o iubea cel mai mult pe lumea asta”, pare o beizadea scăpătată. Acuzații de violență și consum de droguri în SUA, săptămâni de pușcărie, toate culminând cu faptul că a pierdut custodia celor 8 copii pe care îi are cu trei femei diferite! Plus că n-a muncit niciodată, banii pe care îi are fiind, în mare măsură, rodul unei afaceri de familie.

Jay, o persoană căreia îi place viața

Povestea afacerii de familie Linville începe în 1952. Din Kentucky, Jack se mută la Zephyrhills, un orășel cu 14.000 de suflete, din Pasco County, Florida. Și cu bruma de bani pe care o strânsese, deschide Zephyr Egg Co., o fermă de pui. Avea să fie o idee genială. Pentru că a devenit cea mai mare afacere ”single” din zonă.

De la 5 găini, la 2.000.000 de pui

”Am început cu 5 găini și acum avem mai mult de 2.000.000 de pui”, spunea Danny, unul dintre fiii lui lui Jack, directorul general Zephyr Egg, pentru ”History of Pasco County, Zephyrhills”, o monografie a locului.

Ferma lui Jack Linville a ajuns la 200 de angajați și aproviziona cu ouă și carne de pasăre întreaga Floridă. 22 de camioane plecau în fiecare zi de la Zephyr Egg Co. 40.000.000 de ouă pe an!

Ferma care a umplut de bani familia Linville

În 1991, Jack se stinge, la doar 65 de ani, și lasă firma pe mâinile nevestei Lois și a lui Danny, fiul cel mare.

Cinci frați pentru 80.000.000 $

Iar în 2007, după un consiliu de familie, la care participă și Lois, și cei cinci copii – Danny, Terry, Jay, Tim și Tony -, se decide ca firma să fie vândută.

”A fost cel mai bun moment pe care îl puteam găsi. Am avut un an extraordinar”, avea să spună Danny Linville. Tranzacția s-a încheiat în iunie 2008 și, conform businesswire.com, valoarea ei a fost de circa 80.000.000 de dolari.

Tranzacție de care a scris Forbes

Cal-Maine Foods Inc a cumpărat toate activele, inclusiv 2.000.000 de găini, unitățile de procesare a ouălor, fabrica de furaje, parcul de camioane etc. Compania, cu sediul în Jackson, Mississippi, devenea cel mai mare producător și distribuitor de ouă proaspete din SUA. Despre tranzacție a scris și Forbes, fără să ofere detalii financiare.

Terenurile lui Jay

Conform presei locale, fiecare membru al familiei a primit în jur de 13.000.000 de dolari de pe urma vânzării.

Până aici, povestea americanului Jay B. Linville, binefăcătorul româncei Andreea Rotaru, cea căreia i-a trimis în total circa 600.000 de dolari, bani sechestrați în acest moment de autorități, se verifică.

”Banii mei provin din vânzarea unei companii, ZephyrEgg Company, din SUA, pe care eu și frații mei am moștenit-o de la părinții. Eu și cei patru frați ai mei am vândut compania în 2008. Eu mai am foarte mult teren în Florida, foarte valoros. Sunt în negocieri să vând o parte din acesta pentru suma de 23.500.000 de dolari” – declarația lui Jay B. Linville aflată la Dosarul 670/P/2018, deschis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.



Viața la țară, acasă la Jay B. Linville

De aici însă, americanul de 63 de ani începe să fie dubios.

”În SUA, eu am avut o problemă cu legea, în sensul că am fost arestat, pentru câteva săptămâni, pentru deținere de canabis, cam 25-30 de grame. Nu am avut alte probleme cu legea”, le-a mai declarat Jay B. anchetatorilor români, în 2018.

Frântură din declarația dată de Jay B. Linville în fața celor care investighează cazul

«E vorba despre dosarul seniorului sau al juniorului?»

Libertatea l-a contactat pe Chris Nocco, șeriful comitatului Pasco, din Florida, pentru a cere detalii despre cazierul lui Jay B. Linville.

”E vorba despre senior sau despre junior?”, a întrebat șeriful. Azi e despre senior! Jay B. jr, 24 de ani, are și el probleme cu posesia și consumul de droguri.

Prin intermediul lui Kevin Doll, directorul de comunicare, am primit, după o săptămână, un adevărat ”pomelnic”. Și mesajul:

”Acestea sunt incidentele care îl implică pe Jay B. Linville aflate în baza noastră de date. Asta înseamnă că era suspect. Iar arestările nu înseamnă neapărat condamnări în instanță. Pentru a ști cu certitudine, ar trebui să verific toate dosarele și să le revizuiesc soluția. Asta ne-ar lua foarte mult timp” – Nora ”Ann” Budney, Supervisor Criminal Records, Pasco County Sheriffs Office

Violență domestică, dealer înjunghiat, consum!

Sunt 4 pagini format pdf, cu diverse situații, din 2001 încoace, de la comportament necuviincios față de forțele de ordine până la reclamații pentru violență domestică!

”Fișa” cu evenimentele din viața americanului, primită de Libertatea de la Departamentul de Șerif din Pasco

De exemplu, pe 24 februarie 2015, Jay B. a fost arestat cu privire la înjunghierea unui dealer de droguri, dar a scăpat de acuzații.

Cel mai problematic este cazul din 2018, legat de posesie de droguri (marijuana, cocaină, metaamfetamine, parafernalia – aparat cu ajutorul căruia se sintetizează drogurile).

Alte probleme cu legea pe care le-a avut americanul by Anonymous U0PDYfh on Scribd

Jay B. a făcut câteva săptămâni de pușcărie, a fost eliberat pe cauțiune, dar cazul nu s-a terminat. Ba a și lipsit la ultimul termen, pe 9 aprilie!

«Și-a pus Ciobănescul German de 100 kg să mă atace»

În plus, de șapte ani, Jay B., are un proces cu un vecin, Michael Burns.

Acesta i-a făcut o plângere cum că l-a atacat pe stradă.

”În 2012, am fost bătut de el pe chiar pe strada din fața casei sale, după ce i-am spus că trebuie să-și țină legat câinele. În plus, și-a pus Ciobănescul German de 100 kg să mă atace. M-a mușcat de șase ori pe mine, mai mușcase șase inși în alte ocazii. Chiar dacă agresiunea asupra mea a fost înregistrată video, la proces, ei au făcut să pară că Jay Linville și câinele lui se apărau în fața mea!”, a povestit Burns.

N-a muncit niciodată, a pierdut custodia celor opt copii!

Burns a lansat și o petiție online în care face o serie de acuzații grave.

”Părinții săi au ajutat la dezvoltarea localității, au avut o mare companie într-un mic oraș, însă acest Jay nu a făcut nimic cu viața sa, în afară de rănirea altora și arta de a scăpa nepedepsit. N-a muncit niciodată”.

Din momentul în care l-am cunoscut, a fost arestat de mai multe ori pentru violență domestică. Într-un final, a reușit să piardă custodia celor opt copii pe care îi are cu trei femei diferite, aceștia fiind practic adoptați de frații săi”.

Un frate, patron de ziar

Danny, fratele lui Jay

Este supranumit «Milionarul cu capul în cocaină». Se vorbește că a scăpat de diverse acuzații oferind bani celor din sistemul judiciar. Iar unul dintre frați, Danny, e proprietarul ziarului Zephyrhills News, așa că nici știri despre cazurile lui Jay B. nu o să găsiți”, acuză același Burns.

Prin Linville Enterprises LLC, Danny este proprietar, iar un alt frate este editorul ziarului.

