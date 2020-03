De Mihai Toma, Daniel Conțescu,

Anul trecut, în ianuarie, avocatul Eugen Fabian Ruican, din Craiova, a fost implicat într-un scandal uriaș, după ce a acceptat s-o apere pe Ana Maria Lăpădat. Femeia își acuza protectorul, Adi Ionuț Ilina, fratele unui fost polițist, că o obligă să se prostitueze în Germania.

Frații Adi și Cristian Daniel Ilina, vizați într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism, au speriat-o pe cea care urma să facă plângere la DIICOT împotriva lor, iar Adi i-a rupt piciorul, pe 5 ianuarie 2019.

Dosarul numărul 112/P/2019, instrumentat de procuroarea Adelina Bădan, n-a fost încă trimis în instanță. Parchetul de pe lângă Tribunalul Craiova a transmis Libertatea că dosarul e în lucru.

Avocatul Eugen Ruican a ajuns la spital, după ce a fost bătut, și a fost operat la genunchi, iar certificatul medico-legal inițial atestă că a avut nevoie de până la 40 de zile de îngrijiri medicale. Libertatea a scris despre acest caz în vara anului trecut.

El a pus la dispoziția ziarului poze făcute după bătaie și documentul medical.

Ruican i-a acuzat de instigare la ultraj pe fostul polițist Cristian Ilina, de ultraj pe Adi Ilina și de complicitate la ultraj pe Ana Maria, fosta sa clientă.

Raportul medico-legal, gata abia pe 4 martie

Abia pe 4 martie, raportul întocmit de dr. Liliana Stanca, de la IML Craiova, a fost finalizat și urmează să ajungă la Parchet.

”I-am adresat acesteia o cerere prin care i-am solicitat sa ceară lămuriri medicului care m-a operat, cu privire la aspecte importante în efectuarea expertizei. Ulterior, după 3-4 luni, am adresat o cerere directoarei IML Craiova, prin care am solicitat explicit să-mi comunice copii ale adreselor trimise de dr. Stanca către medicul ortoped, căruia îi solicitase detalii despre problemele mele medicale”, povestește Ruican.

”După aproximativ trei săptămâni de la înregistrarea cererii la IML Craiova, din cauză că nu mi se comunicau copiile solicitate, m-am prezentat în biroul directoarei IML Craiova, dr. Roxana Zavoi, i-am solicitat copiile, însă aceasta mi-a replicat într-o manieră ostilă că va cere înlocuirea instituției care să efectueze expertiza, deoarece eu aș fi o persoană cunoscută în Craiova. În replică i-am spus că voi formula plângeri penale împotriva dumneaei și a dr. Stanca. După afirmația mea, directoarea a sunat-o pe dr. Stanca, care i-a spus că expertiza în dosarul meu este în lucru. După această ultimă discuție, directoarea m-a invitat a doua zi să-mi înmâneze copiile și mi-a comunicat că se întocmise raportul de expertiză în acea zi și că urmează să ajungă la parchet”, explică avocatul.

”Ați căzut!” și intervenții pentru tergiversarea cazului

Într-o discuție cu doctorul Stanca, aceasta i-ar fi transmis că problemele de la genunchi sunt din cauza faptului ”că ați căzut”. Iar Ruican pretinde că, la un moment dat, doctorița a făcut o solicitare pentru lămuriri de la un specialist ortoped, ”numai că întrebările erau puse de așa natură încât să se deducă că ligamentul meu încrucișat era distrus demult, urmare a altor probleme pe care le-am avut la genunchiul stâng”.

Când era avea 13 ani, o mașină l-a accidentat pe Ruican și l-a băgat în comă pentru aproape trei luni luni.

Nu înțeleg întârzierea nejustificată a întocmirii întocmirii raportului de expertiză medico-legală de către dr. Liliana Stanca din cadrul IML Craiova. Avocat Eugen Ruican:

”Am avut discuții cu o anumită persoană și am înregistrări din martie, anul trecut, din care se deduce că au fost intervenții pentru tergiversarea cazului. Așa se explică că expertiza nu a fost gata timp de de un an”, acuză avocatul.

Parchetul: ”Dosarul e în lucru”

Dosarul numărul 112/P/2019, instrumentat de procuroarea Adelina Bădan, n-a fost încă trimis în instanță. Parchetul de pe lângă Tribunalul Craiova a transmis către Libertatea că dosarul e în lucru.

Ruican a mai spus că ”în urma agresiunii lui Ionuț Ilina, după ce am fost externat, pentru că organele judiciare s-au autosesizat cu privire la săvârșirea infracțiunii asupra mea, am fost audiat de către un ofițer de poliție de la secția nr. 1 Poliție Municipiul Craiova”.

Ultraj, instigare și complicitate la ultraj

Ruican a formulat, ”în manieră expresă”, plângere penală împotriva fostului polițist Daniel Ilina pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și instigare la ultraj, împotriva fratelui său Ionuț pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj și împotriva fostei mele cliente Ana Maria pentru complicitate la infracțiunea de ultraj judiciar.

În declarație am dat suficiente detalii și pentru a se putea dispune începerea urmăririi penale in rem pentru toate faptele sesizate si am propus administrarea de probe prin care procurorul să poată stabili existența faptelor si persoanele care au săvârșit aceste fapte Avocat Eugen Ruican:

Urmărire penală in rem doar pentru fratele polițistului

Ruican afirmă că ”deși am fost suficient de explicit în declarație și în detalii, am constatat că procurorul de caz Adelina Badan a dispus începerea urmăririi penale in rem numai pentru infracțiunea de ultraj, iar pe Daniel și pe Ana Maria Lăpădatu i-a audiat în calitate de martori”,

Văzând că lucrările în dosarul penal nu se desfășurau într-o manieră procedurală si legală, am făcut mai multe cereri de administrare de probe pentru și până la lămurirea cauzei sub toate aspectele, pe care procurorul de caz le-a respins. Avocat Eugen Ruican:

Avocatul spune că a solicitat sa fie audiată o persoană căreia să i se acorde statutul de martor cu identitate protejată, deoarece avea detalii importante de relatat, și ”mi-a mărturisit că se teme foarte tare de frații Ilina și de sistemul lor relațional”. ”Procurorul de caz mi-a respins cererea, motivând ca nu rezultă din lucrările de urmărire penală că persoana respectivă s-ar teme”.

Nicio măsură preventivă, posibilitatea influențării procesului

În încheiere, Ruican se întreabă de ce ”nu s-a dispus nicio măsură preventivă în cauză, deși infracțiunea de ultraj judiciar este una din infracțiunile enumerate la alin. 2 al art. 223 Cod Procedură Penală. pentru săvârșirea cărora se dispun măsuri preventive”.

El crede că prin lăsarea în libertate a celor trei ”s-a dat posibilitatea influențării bunei desfășurări a procesului penal și mie mi s-a creat un sentiment de nesiguranță și de neîncredere în capacitatea de intervenție a autorităților judiciare române și în înfăptuirea actului de justiție”.

Plângere la CSM contra procuroarei

Ruican se va adresa inspecției judiciare din cadrul CSM împotriva procuroarei și vrea să formuleze și plângeri penale împotriva celor care au tergiversat sau au contribuit la tergiversarea efectuării urmăririi penale.

