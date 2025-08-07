În mai, și vloggerul ploieștean Andrei Dulgheru a fost în Afganistan și a relatat, pe larg, experiența sa.

Din Coreea de Nord, în Afganistan!

„Nu ar trebui să călătoriți în Afganistan. Situația de securitate este volatilă. Dacă sunteți cetățean britanic și sunteți reținut, ați putea risca luni sau ani de închisoare”, a fost avertizarea Ministerului de Externe de la Londra.

Cu toate acestea, Anthony Macfarlane era hotărât „să contest percepțiile negative asociate cu unele dintre cele mai periculoase țări ale lumii”.

Anterior, în martie, bloggerul de călătorii fusese în Coreea de Nord. Acum, bărbatul din Dover (comitatul Kent, sud-estul Angliei), a pornit într-o călătorie și mai îndrăzneață, petrecând 8 zile în Afganistan.

Călătoria sale au avut loc în ciuda unui raport ONU din luna mai care evidenția negarea oportunităților de muncă pentru femeile afgane, incapacitatea lor de a accesa servicii fără o rudă de sex masculin și privarea fetelor de educație.

Conform unui studiu din 2024 realizat de World Justice Project, Afganistanul a fost clasat pe locul trei în topul țărilor la nivel global în ceea ce privește nerespectarea statului de drept, fiind depășit doar de Venezuela și de Cambodgia. Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

„Cea mai bună experiență din viața mea”

Cu toate acestea, nerăbdător să „vadă dincolo de titluri”, fostul student la Canterbury College și-a descris aventura drept „cea mai bună experiență din viața mea”.

A zburat de la Heathrow, Londra, la Dubai, în Emiratele Arabe, înainte de a ateriza pe Aeroportul Internațional Kabul, după ce și-a obținut viza individuală prin intermediul companiei de turism Let’s Go Afghanistan.

Motivul principal al vizitei mele a fost să privesc dincolo de titluri și să înțeleg despre ce este vorba. Bineînțeles, există povești despre detenții, am avut emoții…

A fost însoțit de un singur ghid și a avut șofer în timpul călătoriei sale de opt zile, care a inclus vizite la Herat, Bamyan și Mazar-i-Sharif.

A mers cu o Toyota Corolla, un model despre care Anthony susține că este omniprezent în țara fără ieșire la mare situată la intersecția Asiei Centrale și de Sud.

Excursia i-a costat în jur de 1.200 de lire sterline, circa 1.370 de euro, și a îndurat temperaturi de peste 42 de grade Celsius.

„Femeile nu pot intra nici măcar în parcuri”

Recomandări Filmare cu „tovarășul” Ion Iliescu, în 1957: „A prezentat raportul asociațiilor studențești din RPR” | VIDEO

„Țara funcționează conform legii Sharia, așa că femeile, de exemplu, nu pot intra în parcuri. O problemă care ne preocupă adesea din exterior este lipsa de educație a femeilor, iar aceasta este într-adevăr o realitate”, a explicat bloggerul.

Când au condus țara, între 1996 și 2001, talibanii au impus legea Sharia, o interpretare strictă a legii islamice. Adică, femeile nu pot lucra, nu pot ieși din locuință fără să fie însoțite de un bărbat și trebuie să aibă tot timpul fața acoperită în public. Pentru fete, școala nu mai este o opțiune, accesul fiind interzis.

Talibanii au revenit la putere în 2021, în doar 10 zile, când au reușit să cucerească toate orașele importante din Afganistan.

„Mâncarea a fost incredibilă, una dintre cele mai bune pe care le-am gustat”

În timpul călătoriei sale, Anthony a fost luat prin surprindere de unele dintre obiceiurile culinare din Afganistan, unde majoritatea locuitorilor urmează interpretarea sunnită a islamului: „Mâncarea a fost incredibilă, una dintre cele mai bune pe care le-am gustat în orice țară”.

Servesc porții mari și adesea mi-a fost greu să țin pasul, deoarece era mult miel, kebab, pâine și iaurt. Cu toate acestea, au o abundență de fructe proaspete, cum ar fi pepeni, cireșe și caise.

Recomandări Ambiguitățile care distrug România. Omagiem criminali, reabilităm colaboratori ai Securității, respingem legile care condamnă antisemitismul

„Evident, nu era alcool disponibil, așa că principalele băuturi au fost apa, ceaiul și cafeaua. Băuturile energizante păreau a fi destul de populare”, a împărtășit Anthony.

„Mi-am cumpărat un set de haine afgane”

După ce a vizitat în total 25 de țări, Anthony a continuat spunând: „În ceea ce privește viața de zi cu zi, oamenii sunt foarte implicați în agricultură și toată lumea pare să aibă un fel de afacere – chiar și servicii pe care nu le mai vedem la fel de des, cum ar fi repararea încălțămintei în piețe”.

„Am cumpărat și un set complet de haine afgane, din respect pentru mine, și le-am făcut la comandă. A fost gata în câteva ore și a fost incredibil de ieftin”, a mai spus el.

„Oamenii obișnuiți sunt cei care fac o călătorie specială”

Așadar, când te gândești la Afganistan, s-ar putea să-ți imaginezi știri cu soldați și praf, „dar nu este așa”.

Indiferent de credințe, guvern sau regiune, interacțiunile sociale cu oamenii obișnuiți sunt cele care fac o călătorie specială. Și aceasta a fost probabil cea mai bună experiență din viața mea.

Desigur, dacă Anthony ar fi fost femeie, călătoria ar fi fost foarte diferită.

691 de turiști au vizitat Afganistanul în 2021, numărul acestora crescând la 2.300 în anul următor și la 7.000 în 2023, potrivit Associated Press.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE