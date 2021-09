“Am remarcat şi noi similarităţi izbitoare din punct de vedere grafic. Ne-a adus aminte de principiul de business al domnului Siminel Andrei (patronul ziare.com, n.red.): Nu e nevoie de nimic original, îi copiem pe cei mai buni”, a declarat pentru Libertatea, Bogdana Boga, redactorul-șef al Spotmedia.ro.

Ea a adăugat că grafica site-ului spotmedia.ro este “originală” şi a fost realizată de Mihai Munteanu “special pentru brandul nostru, care are în spate un concept de la care am pornit construirea întregii identităţi.”

“Culorile folosite, colţurile rotunjite, fonturile şi toate celelalte elemente prinse în manualul nostru de identitate nu sunt alese întâmplător, ci ne definesc ca brand”, a mai spus redactorul șef SpotMedia.

Cele două site-uri au în deschiderea versiunii de desktop – trei coloane de texte, iar după schimbare, site-ul ziare.com a urcat secțiunea de opinii pe coloana din dreapta, acolo unde era și pe spotmedia.ro. Fontul pentru scris este același, pozele sunt la fel, rotunjite. Ambele site-uri au apoi în cea mai mare parte a homepage-ului același tip de dispunere al știrilor, pe două coloane, un element pe care ziare.com l-a avut însă înaintea apariției spotmedia.ro.

“Sunt atât de simple încât seamănă între ele”

Libertatea a consultat un inginer software care lucrează în zona de media. El a explicat că ambele site-uri folosesc aceeași tip de dispunere. „Au același design, layout, dispunere de conținut”, spune acesta, care subliniază însă că tema de design (cum arată varianta de desktop, n.red.) a celor de la Spotmedia poate fi cumpărată și folosită de oricine.

“Tipul de deschidere seamănă, imaginile acelea rotunjite, ambele site-uri folosesc ca font Montserrat. În rest, sunt atât de simple încât seamănă între ele. Au același tip de layout, aceleași poziționări de elemente. Numai că spotmedia.ro a implementat layout-ul ca temă WordPress, ziare.com a făcut altceva, a implementat același layout pe soluția proprie. Cele două au, de asemenea, web servere diferite. Cert este că tema folosită de SpotMedia poate fi cumpărată de oricine”, a punctat specialistul.

Ziare.com: „Nu e copiat. Ar fi ciudat să semene chiar atât de tare…”

În replică la reproșurile celor de la Spotmedia, Daniel Dragomir, directorul ziare.com, susține că noul design reprezintă doar o stilizare a vechii versiuni a site-ului și că nu este copiat după spotmedia.ro.

“Site-ul, ca și structură, este identic cu ceea ce era înainte. A fost simplificată interfața astfel încât să fie mai bine puse în evidență elementele. Site-ul a fost, de fapt, modificat cu mult timp în urmă, pentru că varianta de mobil este disponibilă de un an de zile. Ceea ce am făcut acum a fost doar să îmbunătățim și varianta de desktop. Practic, ce vedem acum pe ziare.com este fostul ziare.com, puțin stilizat. Bineînțeles, am scos și elementele grafice pe care noi le-am considerat în plus, tot felul de liniuțe, elemente grafice din trecut, am scos chiar și niște categorii de acolo”, spune Daniel Dragomir.

Directorul ziare.com a punctat însăo că structura site-ului este gândită de fosta echipă a publicației, care lucrează acum pentru spotmedia.ro.

“Cei de la Spot, care înseamnă, de fapt, fosta echipă de la ziare.com, au conceput această structură, noi n-am făcut decât să o vopsim mai frumos, ca pe o casă, nu? Probabil că atunci când au gândit noul site spotmedia.ro s-au inspirat de la fostul site pe care l-au făcut. Altfel, nu-mi explic de ce spun că există similarități. O să mă uit și eu să văd dacă seamănă, nu m-am uitat. Ar fi ciudat să semene chiar atât de tare… Nu este copiat, n-a existat nici cea mai mică intenție. Poate fi o întâmplare, dar dacă site-ul este cel vechi… Într-adevăr, structura este cea gândită de ei, pe care nu am modificat-o”, a mai spus Daniel Dragomir.

Conflictul dintre vechea echipă de la ziare.com și administrația publicației datează din iunie 2020, atunci când aproximativ 30 de persoane, incluzând toată echipa editorială de la Ziare.com a plecat, acuzând tentative de ingerințe editoriale din partea patronului Andrei Siminel, potrivit Hotnews. În același timp, surse susțineau că patronatul era nemulțumit că oamenii erau angajați pe altă firmă decât cea care deține site-ul.

