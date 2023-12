Doctorul Simin Aysel Florescu a declarat pentru news.ro că cei doi bărbați, în vârstă de 38 şi 40 de ani, consumatori de droguri și infectaţi cu HIV, au căpătat infecția cutanată din cauza drogurilor.

„Este vorba de difterie cutanată cu tulpini netoxigene, deci nu este difteria clasică pe care o cunoaştem noi, cu tulburări respiratorii şi cu manifestări toxice. Este practic o infecţie cutanată determinată de acest tip de germene şi care nu are o evoluţie nefavorabilă, de obicei evoluează bine, sub tratament antibiotic, şi atât. Pacienţii sunt din nişte grupuri de risc, de consumatori de droguri, aşa au şi căpătat acest tip de infecţie cutanată. Este o altă tulpină de difterie care nu e producătoare de toxină”, a explicat medicul.

Ea a adăugat că cei doi nu s-au internat pentru această afecţiune, ci pentru pneumonii și alte probleme medicale.

„Noi am observat leziunile cutanate la internare, deoarece aveau un aspect uşor modificat faţă de ce ştiam noi la infecţiile obişnuite, am decis să-i testăm, dar ei nu s-au internat pentru asta. Ei s-au internat pentru pneumonii, pentru alte lucruri legate de patologia lor acută, dar având aceste leziuni cutanate în contextul factorului de risc cunoscut, consumatori de droguri, noi am decis să-i testăm şi aşa am depistat această boală”, a mai spus managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeș din Capitală.

Simin Florescu a precizat că în România nu au mai existat cazuri de difterie cu tulpini toxigene şi netoxigene din anii ’90, datorită vaccinării copiilor în primul an de viaţă. Ambele forme de boală pot fi prevenite prin vaccinare. Boala apare la persoane din grupuri vulnerabile, în general consumatori de droguri, care trăiesc în condiţii precare.

