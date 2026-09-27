Fostul președinte al băncii italiene Fideuram, Paolo Molesini, a devenit victima unei fraude complexe orchestrate prin mesaje pe WhatsApp, documente falsificate și o voce generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Escrocheria, desfășurată pe 23 februarie 2026, a dus la transferul a aproape 95 de milioane de euro din conturile băncii către mai multe destinații internaționale. Parchetul din Milano investighează cazul, potrivit il Sole 24.

Cum a fost păcălit fostul președinte al Fideuram

Totul a început cu un mesaj pe WhatsApp, trimis de la un număr necunoscut, dar semnat în mod fals cu numele directorului general al grupului Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

În mesaj, expeditorul îi solicita lui Molesini să participe la o tranzacție secretă pentru achiziționarea unei bănci internaționale, afirmând că implicarea directă a Intesa Sanpaolo ar atrage atenția autorităților de reglementare, cum ar fi Consob.

Astfel, achiziția ar fi trebuit să fie realizată prin intermediul Fideuram, filiala de private banking a grupului.

Încrederea lui Molesini a fost câștigată nu doar prin mesajele convingătoare, ci și printr-un apel telefonic de la o presupusă autoritate în domeniul juridic.

Escrocii au folosit inteligența artificială pentru a replica vocea lui Paolo Nastasi, un avocat cunoscut de Molesini, și pentru a face conversația să pară autentică. „Era o voce care suna exact ca a lui”, au explicat anchetatorii citați de il Sole 24.

În plus, i-au fost trimise documente falsificate, inclusiv un acord de confidențialitate și o procură specială, aparent semnată de Carlo Messina.

Transferuri masive de fonduri

În aceeași zi, șeful departamentului de trezorerie și plăți al Fideuram a fost și el contactat de un alt escroc, care s-a dat drept directorul general al băncii și l-a instruit să colaboreze cu Molesini pentru transferuri „urgente și confidențiale”.

Astfel, aproape 95 de milioane de euro au fost transferate în conturi din diverse țări.

Dintre acestea, 42 de milioane de euro au fost blocate în China, iar alte 13 milioane, în Portugalia. Cu toate acestea, 39,5 milioane de euro rămân nejustificate, conform anchetatorilor.

Ancheta continuă

După descoperirea fraudei, în martie 2026, Molesini și-a dat demisia din funcția de președinte al Fideuram.

Parchetul din Milano, împreună cu unitatea de investigații a Carabinierilor, investighează cazul și au reușit, până acum, să recupereze fondurile din China și Portugalia, sub supravegherea judecătoarei Sonia Mancini. Cu toate acestea, anchetatorii continuă să caute restul banilor, utilizând cereri internaționale de asistență juridică.

Un suspect a fost deja identificat în această schemă: un cetățean israelian de 48 de ani, considerat un posibil membru al grupării.

Alte persoane implicate în fraudă sunt încă căutate. Conform autorităților, sistemele informatice ale băncii nu au fost compromise; escrocii s-au bazat exclusiv pe inginerie socială, documente false și tehnologie de clonare vocală pentru a executa transferurile frauduloase.

Alte cazuri similare investigate

Cazul Fideuram nu este unul izolat. Procurorii din Milano desfășoară investigații în mai multe cazuri de fraude similare, care implică utilizarea inteligenței artificiale.

De exemplu, în mai 2026, o angajată a Băncii Ifis a fost înșelată să autorizeze tranzacții în valoare de 24 de milioane de euro, dintre care 20 de milioane au fost recuperate.