Controlul Chinei asupra mineralelor rare

Un factor major care a impulsionat această agendă a fost controlul Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu pământuri (minerale) rare, un grup de 17 elemente metalice foarte căutate.

În 2025, în contextul unui război comercial acut între SUA și China, Beijingul a demonstrat că este dispus să utilizeze acest control ca pe o armă, anunțând restricții de export care vizau în special pământurile rare grele.

Deși implementarea acestor restricții a fost amânată până la sfârșitul anului 2026, SUA au reacționat prin intensificarea eforturilor de a găsi parteneri comerciali mai de încredere.

Politica externă a lui Trump: mineralele rare în prim-plan

În primele săptămâni din 2025, administrația Trump a fost marcată de o serie de inițiative controversate, inclusiv idei precum absorbția Canadei, preluarea Groenlandei și controlul resurselor naturale ale Ucrainei. Foreign Policy a remarcat că toate aceste acțiuni aveau un element comun: dorința de a obține acces la mineralele rare.

Conform unui consilier ucrainean, propunerea SUA din februarie 2025 s-a axat pe asigurarea accesului la metale rare și materiale critice, precum litiu, grafit și uraniu. Propunerea ar fi întărit cooperarea economică dintre cele două state, garantând și sprijinul viitor al SUA pentru Ucraina postbelică. Acordul ar fi trebuit să fie un „scut de securitate pe termen lung” pentru Ucraina. Ucraina are unele dintre cele mai mari rezerve de titan și de litiu. Valoarea lor este estimată la trilioane de dolari.

Cu toate acestea, experții avertizează că, deși semnarea acordurilor este un pas important, procesul de creare a unui lanț de aprovizionare este unul complex și de lungă durată.

„Realitatea este că mineritul este complex și dificil”, a declarat Morgan Bazilian, directorul Institutului Payne de la Colorado School of Mines, subliniind că acest proces este „o situație care se întinde pe mai multe decenii”.

Creșterea prețurilor mineralelor rare

În octombrie 2025, Statele Unite și Australia au semnat un acord de 8,5 miliarde de dolari privind pământurile rare.

Trump a afirmat cu această ocazie că „în aproximativ un an de acum încolo vom avea atât de multe minerale critice și pământuri rare încât nu vom ști ce să facem cu ele” și a adăugat că „vor valora 2 bani.”

Dar Patrick Schröder, cercetător la Chatham House, explică faptul că prețurile mineralelor rare sunt în creștere, nu în scădere, din cauza eforturilor globale de diversificare a lanțurilor de aprovizionare. „Prețurile viitoare ale pământurilor rare vor trebui să ia în calcul costul unei producții fiabile, transparente și responsabile din punct de vedere ecologic”, subliniază el.

Tungstenul, un nou punct sensibil

În noiembrie 2025, administrația Trump a accelerat eforturile pentru a identifica și a remedia vulnerabilitățile legate de tungsten, un mineral esențial în producția de turbine și muniții perforante.

Deși China continuă să controleze majoritatea lanțurilor de aprovizionare globale cu tungsten, SUA au început să colaboreze mai strâns cu liderii din Asia Centrală.

Totuși, această regiune reprezintă o provocare semnificativă din punct de vedere al afacerilor. Potrivit unui expert citat de Foreign Policy, „Asia Centrală nu este o zonă simplă pentru afaceri”.

Tungstenul (simbol W, atomic number 74), cunoscut și ca wolfram, este un metal de tranziție dur, de culoare alb-cenușiu, remarcabil prin punctul său de topire extrem de ridicat, cel mai înalt dintre toate metalele, și prin densitatea sa mare, comparabilă cu aurul.

Datorită acestor proprietăți (rezistență, duritate excepțională, conductivitate termică), este esențial în aplicații de înaltă tehnologie: filamente de becuri, electrozi de sudură, unelte de tăiere (carbura de tungsten), componente aerospațiale, scuturi de radiații și aliaje grele, înlocuind plumbul.

Legătura neașteptată cu Pakistanul

Una dintre surprizele majore ale politicii externe a lui Trump în 2025 a fost pivotarea către Pakistan. Într-o analiză detaliată, Rishi Iyengar de la Foreign Policy explorează modul în care Pakistanul a reușit să valorifice resursele sale de minerale critice pentru a construi o relație mai apropiată cu Statele Unite. „Liderii lor cu darul vorbirii și rezervele de minerale critice au contribuit la această relație”, potrivit unui oficial citat de Iyengar. Un exemplu notabil este efortul guvernului pakistanez de a căuta un parteneriat occidental pentru exploatarea unei rezerve de aur și cupru.

