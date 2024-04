Aproape toate cele 331 de proiectile – despre care se crede că majoritatea au fost lansate din teritoriul Iranului – au fost interceptate până în spațiul aerian al Israelului.

Potrivit armatei israeliene, „99 la sută” dintre proiectilele trimise de iranieni – 185 de drone, 110 rachete sol-sol și 36 de rachete de croazieră – au fost doborâte și doar „un număr mic” de rachete balistice au pătruns în Israel.

Într-o conversație telefonică legată de acest atac, președintele american Joe Biden i-a transmis premierului israelian Benjamin Netanyahu că a obținut o victorie, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt din cadrul administrației de la Washington informat despre această discuție.

Unii oficiali de la Washington spun că forțele navale și avioanele militare americane din regiune au doborât peste 70 de drone și trei rachete balistice iraniene. Totuși, ei nu oferă detalii despre sistemele de apărare folosite pentru a intercepta proiectilele inamice.

Corespondentul CNN la Pentagon a aflat că marina americană a doborât cel puțin trei rachete balistice iraniene folosind sistemul de apărare antirachetă Aegis de la bordul a două distrugătoare poziționate în estul Mediteranei. În ceea ce privește avioanele militare implicate în misiune, nu există informații de unde au decolat, dar SUA dispun de portavioane și baze terestre în regiune.

Biden a subliniat într-un comunicat că SUA sunt bine pregătite pentru a ajuta la apărarea Israelului: „La îndrumarea mea, pentru a sprijini apărarea Israelului, în cursul săptămânii trecute, armata americană a mutat în regiune avioane și distrugătoare împotriva rachetelor balistice. Mulțumită acestor desfășurări și abilităților extraordinare ale militarilor noștri, am ajutat Israelul să doboare aproape toate dronele și rachetele” lansate asupra teritoriului său.

Marea Britanie a dat asigurări, de asemenea, că este pregătită să intervină cu avioanele militare pe care le are în regiune.

Prim-ministrul Regatului Unit, Rishi Sunak, a confirmat duminica aceasta că aviaţia militară britanică a doborât „mai multe“ drone iraniene în timpul atacului lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Israelului, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Pot confirma că piloţii noştri au doborât mai multe drone de atac iraniene”, a declarat Rishi Sunak într-un mesaj video retransmis de biroul de presă premierului, cu puţin timp înainte de o reuniune a liderilor statelor G7, din care face parte şi Regatul Unit.

