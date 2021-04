Viața de student la o facultate privată în Israel, în ochii unei românce. Ce se întâmplă când iei o notă proastă

Universitatea unde învață Ioana Mogoș, IDC Herzliya, a obținut în ultimii patru ani locul întâi într-un clasament de satisfacție a studenților care a inclus 66 de instituții de învățământ din Israel. Are un cabinet de asistență psihologică și un consilier de studiu oferă sprijin celor cu note slabe să își îmbunătățească rezultatele. În plus, managerul departamentului financiar îi ajută să-și gestioneze bugetul, de la cel de cumpărături și întreținere, până la banii de taxă.

Românca locuiește într-un campus în care nu stau mai mult de doi în cameră și unde există și apartamente pentru cupluri. Ioana Mogoș a povestit pentru Școala 9 ce înseamnă să trăiască și să studieze într-o țară care a devenit în 70 de ani unul dintre cele mai inovatoare state ale lumii.

Practica urmează teoria întotdeauna

Să urmeze o facultate din Israel nu a fost prima opțiune în timpul liceului pentru Ioana, când toți colegii ei trăgeau către SUA, Marea Britanie sau Olanda. Totuși, îi rămăsese la inimă o vizită făcută în Israel în clasa a X-a.

Imagine din campusul universității

Atunci a participat, ca elevă a liceului LaudeReut, la o conferință Model United Nations în campusul Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

„Ei încep procesul de aplicare mult mai târziu față de Europa, sunt puțin decalați și când am fost admisă cu bursă mi-am zis: OK, asta e decizia pe care vreau să o iau”. Ioana are o bursă care îi acoperă jumătate din valoarea taxelor. A aplicat fără să cunoască limba sau să fie evreică.

După doi ani în Israel, se felicită pentru decizie. „Ce îmi place foarte mult în Israel, comparând cu ce îmi spun și prietenii mei din Europa, este că aici totul e aplicat. Avem profesori care efectiv lucrează în domeniul contraterorismului, au fost în procesul de negociere cu Siria, pot să îți dea detalii din experiența lor. Nu e despre a învăța teorie”, explică românca.

La fel, profesorii de la secția de Afaceri au toți o companie sau un ONG, sunt practicanți ai domeniilor despre care vorbesc. Ultima temă a colegilor Ioanei de la Business a fost să-și construiască o afacere cu doar 20 de dolari.

„Nu te tratează la modul: ah, ai picat, pleacă de aici!”

Universitatea are peste 8.000 de studenți din 90 de țări. Și învățământul este cu adevărat centrat pe student. „Profesorilor le spui pe nume, dacă pe profesor îl cheamă Tom, îi spui Tom, nu e ca la noi cu «domnule profesor». Porți un dialog ca și cum ar fi prietenul tău, nu există ierarhia asta: eu sunt profesorul și sunt superior. Niciodată nu m-am sfiit să merg la un profesor să îi vorbesc sau să îi scriu un e-mail, că mi-e rușine să îl întreb ceva”, a explicat Ioana pentru Școala 9.

În plus, au o clinică de asistență psihologică în campus unde fiecare student poate apela. În ultimul an, consilierea s-a făcut online.

Dacă ai probleme cu banii, primești consiliere de la facultate. „Managerul departamentului financiar e mai mult decât omul care îți dă o bursă. Poți să te duci la el și să îl întrebi cum să-ți organizezi bugetul: părinții mei nu mă pot sprijini, ăsta e venitul meu lunar, cum îl împart? Ăștia se duc pentru mâncare, ăștia pentru utilități. Sunt oameni care te înțeleg și nu trebuie să-ți fie jenă că ai probleme financiare”.

„Intră cine vrea, rămâne cine poate” nu se aplică aici. Studenții sunt consiliați pas cu pas cum să își îmbunătățească rezultatele. „Avem consilier pentru programul de studiu. Ai luat o notă proastă, te duci și te consulți, fără nicio rușine și nu te tratează la modul: ah, ai picat, pleacă de aici! Hai să găsim soluții împreună, reiei cursul sau mai iei un alt curs care să îți ridice nota, ești bun pe informatică sau matematică, poți să iei cursurile astea”, mai dă un exemplu românca.

Continuarea reportajului, în Școala 9.

