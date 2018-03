Cum poți să descarci informațiile pe care facebook le are despre tine. Scandalul Cambridge Analytica a adus, din nou, în prim plan discuția despre cantitățile uriașe de date pe care rețeaua socială Facebook le are despre fiecare dintre utilizatori. De ceva timp există o opțiune care este cu atât mai utilă în contextul actual: userii își pot descărca datele pe care le-a înregistrat Facebook din momentul deschiderii contului până în prezent. Printre acestea se numără și istoricul convorbirilor pe messenger, dar și date despre convorbirile telefonice.

Pentru a descărca informațiile trebuie să intri la Setări, apoi să bifezi opțiunea ”Download a copy of your Facebook data. (Descarcă o copie a datelor tale de pe Facebook).

Pachetul de date poate fi navigat din fișierul index.html, unde există un meniu cu următoarele categorii, scrie Hotnews.

Profile (Profil)

Contact Info (Informații de contact)

Timeline (Zidul de Facebook)

Photos (Fotografii)

Videos (Videoclipuri)

Friends (Prieteni)

Messages (Mesaje)

Pokes (Ciupituri)

Events (Evenimente)

Security (Securitate)

Ads (Reclame)

Applications (Aplicații)

Aici puteți vedea tot ce ați postat pe Facebook vreodată, lista de prieteni, oamenii cărora le-ai dat unfriend, evenimentele la care ai fost invitat, paginile la care ai dat Like și aplicațiile instalate pe telefon. Pachetul de date conține și lucruri care nu au strict legătură cu Facebook, mai ales că, spre exemplu, sunt multe aplicații la care te poți autentifica prin Facebook.

La capitolul Ads poți vedea la ce reclame ați dat Like de-a lungul anilor și ce campanii au informațiile tale de contact (la finalul categoriei de reclame este un capitol numit ”advertisers with your contact info” (”advertiseri cu datele tale de contact”)).

La categoria Security se poate observa când au fost schimbate diverse lucruri în cont, fie că a fost modificată parola sau a fost schimbat numele.

În schimbul datelor pe care le oferim Facebookului, compania americană primește bani, după ce oferă la rândul său informațiile către companiile de publicitate, care plasează reclame pe paginile fiecăruia.

Facebook face obiectul unor critici după ce săptămânalul britanic The Observer şi ziarul american New York Times au dezvăluit că biroul londonez al societăţii Cambridge Analytica, foarte implicat în campania miliardarului Donald Trump în 2016, a colectat ilegal datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook.

În pofida scuzelor prezentate de Mark Zuckerberg, și chiar dacă a recunoscut că s-au făcut greșeli, sondaje de opinie efectuate în Statele Unite şi în Germania au relevat duminică, 25 martie, faptul că majoritatea populaţiei a pierdut încrederea în Facebook cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Mai nou, s-a aflat că Facebook înregistrează apelurile și SMS-urile utilizatorilor și sifonează contactele din telefon.

Pe fondul investigaţiei amintite, acţiunile gigantului american au scăzut luni, 26 martie, sub 150 dolari – cu 6,5% – pentru prima dată din iulie 2017.

FOTO: HEPTA