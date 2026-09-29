Relațiile apropiate la locul de muncă pot deveni complicate când dificultățile personale influențează sarcinile profesionale, notează The Washington Post.

Când granițele dintre prietenie și obligațiile profesionale se estompează, mai ales în relația cu un superior, situația poate deveni complicată.

Evenimentele personale dificile ale șefului, precum divorțul sau pierderea unei persoane dragi, pot afecta dinamica la locul de muncă.

Când un manager trece printr-o criză personală, acesta poate deveni mai puțin organizat sau își poate pierde interesul pentru sarcinile zilnice.

În astfel de momente, angajații sunt adesea tentați să intervină pentru a-l susține. Totuși, sprijinul oferit nu ar trebui să se transforme într-o redistribuire permanentă a responsabilităților fără o compensație adecvată sau acorduri clare, subliniază psihologii.

Rolurile profesionale rămân neschimbate

Un punct-cheie este că, indiferent de dificultățile personale, rolurile profesionale trebuie să rămână distincte.

Un manager rămâne manager, iar angajatul nu poate fi transformat într-un sprijin neoficial pe termen lung.

Ajutorul care te epuizează nu mai este sănătos pentru niciuna dintre părți.

Comunicarea sinceră este esențială

Atunci când un șef este și un prieten, abordarea subiectelor sensibile poate fi dificilă. Pot apărea temeri că discuțiile legate de muncă vor fi percepute ca o critică personală.

Este recomandat să separăm viața personală de cea profesională: în conversații despre muncă, să fim colegi, iar în cele personale, prieteni.

De exemplu, în loc să criticați comportamentul șefului, discutați despre impactul asupra volumului de muncă: „Sarcinile au crescut, iar anumite responsabilități nu corespund rolului meu”. Astfel, conversația devine o delimitare clară a granițelor și nu o acuzație.

Soluții practice

După o astfel de discuție, pot fi identificate soluții, precum redistribuirea sarcinilor sau luarea unui concediu de către manager.

Este important să existe o înțelegere mutuală și să se stabilească limite clare.

Prietenia adevărată nu implică sacrificarea echilibrului profesional. Sprijinul poate fi oferit în afara programului de lucru – o discuție la o cafea, un mesaj prietenos sau o propunere delicată de a apela la un specialist în consiliere.