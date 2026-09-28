La trei ani de la explozia care a marcat comuna Crevedia, administrația locală condusă de primarul PSD Florin Petre a aprobat amplasarea unui grătar cu foc deschis în imediata vecinătate a unei stații de gaz petrolier lichefiat (GPL).

Decizia de autorizare a unui grătar cu foc deschis lângă o stație GPL reaprinde nemulțumirile și controversele politice la Crevedia

Temerile populației sunt legate direct de evenimentele din vara anului 2023, când o stație GPL a fost scena unei catastrofe industriale. Partidul DREPT, care a reclamat situația, subliniază că introducerea unei surse de foc deschis lângă un depozit de combustibil reprezintă un risc nejustificat într-o localitate afectată deja de un accident grav.

Libertatea a încercat să contacteze Primăria Crevedia pentru a afla motivele legale ale acestei autorizări, dar nu am reușit până la publicarea articolului.

Catastrofa din august două mii douăzeci și trei a fost provocată de operațiuni neautorizate de transvazare a gazului cu echipamente improvizate

Tragedia s-a produs în seara zilei de 26 august 2023, la fostul punct de lucru al firmei Flagas SRL de pe DN1A. Deși obiectivul fusese închis oficial din iulie 2020 în lipsa autorizației de securitate la incendiu, locația era folosită ilegal pentru transferul GPL dintr-o cisternă în alta. O scurgere masivă provocată de folosirea unei pompe improvizate a generat un nor de gaz care s-a aprins rapid.

Exploziile succesive s-au soldat cu șase decese zeci de răniți în rândul salvatorilor și pagube materiale de peste cincizeci de milioane de euro

Bilanțul deflagrațiilor a fost tragic: 6 persoane au murit, iar 56 au fost rănite, majoritatea fiind pompieri surprinși de a doua explozie puternică. De asemenea, 8 case au fost distruse total și 80 avariate parțial, prejudiciul stabilit depășind 53 de milioane de euro. În dosar sunt înregistrate peste 170 de persoane vătămate și părți civile.

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