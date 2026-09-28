Fiul Ancăi Dumitra a început grădinița. Cât plătește actrița din Las Fierbinți pentru educația băiatului

Emoții mari pentru Anca Dumitra, îndrăgita actriță din serialul de comedie Las Fierbinți. Fiul ei și al lui Manfred Spendier a început grădinița. Actrița a optat pentru o instituție privată, de renume, unde fiul ei să aibă parte de educatori dedicați și de cele mai bune condiții.

Actrița a postat pe Instagram, în secțiunea de Story, o imagine din curtea grădiniței, în care se vedeau câteva baloane colorate, alături de mesajul „Gradi start”.

Cât costa anual grădinița particulară la care Anca Dumitra și-a înscris fiul

Anca Dumitra a făcut astfel anunțul legat de noua perioadă din viața fiului său. Ea a optat pentru o grădiniță privată, deschisă în urmă cu 16 ani. Pe site -ul instituției, părinții sunt asigurați că micuții lor cresc armonios prin experiențe reale, nu doar prin lecții predate în clasă. De asemenea, grădinița beneficiază de o curte generoasă, amenajată în zone tematice de învățare, unde copiii se joacă și descoperă lumea în siguranță.

Pe site se regăsește și oferta educațională pentru înscrierea la grădiniță. Taxa pornește de la 11.500 Euro / an (plata se face în 4 tranșe), la care se adaugă taxa înscriere: 500 Euro (o singură dată).

Anca Dumitra, imagine rară cu băiatul ei la împlinirea vârstei de doi ani

În urmă cu 11 zile, fiul Ancăi Dumitra a împlinit 2 ani. Fiul Ancăi Dumitra a împlinit doi ani. Deși este discretă în ceea ce privește viața de familie, actrița a făcut o excepție cu ocazia acestei aniversări. Levi Nicholas a împlinit pe 17 septembrie doi ani. Cu această ocazie, Anca Dumitra a împărtășit pe rețelele de socializare o fotografie emoționantă, în care trăsăturile ei și ale fiului sunt puse în oglindă.

O privire atentă asupra imaginii scoate la iveală o asemănare fizică uluitoare. Micuțul i-a moștenit aproape fidel fizionomia: forma și expresivitatea ochilor, linia fină a nasului, arcuirea sprâncenelor și conturul buzelor. Practic, fotografia arată că băiețelul este o copie în miniatură a celebrei sale mame.

Anca Dumitra: „Ești darul meu divin”