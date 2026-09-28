Croaziera de opt zile care străbate patru țări europene, pe Dunăre, la bordul unui hotel plutitor de lux

Opt zile, patru țări și o croazieră care dezvăluie unele dintre cele mai frumoase peisaje ale Europei. O călătorie de-a lungul Dunării, din Germania până în Ungaria, oferă o combinație perfectă între relaxare și explorare culturală, toate la bordul unei nave de croazieră de lux.

Călătoria începe cu un transfer către Passau, Germania, unde pasagerii urcă la bordul navei MS Belvedere, care devine casa lor pentru următoarele opt zile, relatează publicația polonă Business Insider, parte a trustului Ringier.

Această navă modernă, cu trei punți, găzduiește 134 de pasageri și oferă condiții care rivalizează cu cele ale unui hotel boutique: cabine cu băi private, balcoane franceze la etajele superioare, restaurant, bar și o punte spațioasă pentru relaxare.

Traseul trece prin patru țări – Germania, Austria, Slovacia și Ungaria – și oferă o combinație de peisaje pitorești, orașe istorice și situri culturale de renume mondial.

„Este o experiență unică, care îmbină confortul cu descoperirea unor locuri emblematice ale Europei Centrale”, relatează sursa citată.

Primele zile ale croazierei sunt dedicate Austriei, unde Dunărea străbate regiuni de o frumusețe captivantă. Vasul oprește în orășelul Ybbs, un loc cu un centru istoric fermecător, care oferă acces către sanctuarul Maria Taferl, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Austria.

Următoarea destinație este Viena, capitala imperială plină de palate impunătoare, bulevarde largi și catedrale gotice. Tururile opționale includ vizite la Catedrala Sfântul Ștefan, Palatul Hofburg și celebrul bulevard Ringstrasse.

O altă oprire importantă este Melk, unde pasagerii pot admira celebra abație benedictină, un exemplu remarcabil al arhitecturii baroce. Croaziera prin Valea Wachau, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, este un punct de atracție al călătoriei, oferind priveliști spectaculoase cu podgorii terasate și sate pitorești.

La Budapesta, capitala Ungariei, călătorii sunt întâmpinați de o arhitectură monumentală și un trecut complex, care include perioadele de dominație otomană și monarhia austro-ungară. Programul include tururi ghidate în care se vizitează dealurile Buda, Castelul Regal și Citadela de pe Dealul Gellért. Cei interesați pot descoperi tradițiile spa-urilor termale, pentru care orașul este renumit.

În Slovacia, excursia continuă cu Bratislava, un oraș mai puțin aglomerat, dar plin de farmec. Tururile propun vizite la Catedrala Sfântul Martin, unde erau încoronați regii maghiari, și la castelul care domină Dunărea. Atmosfera intimă a orașului oferă o perspectivă autentică asupra istoriei regiunii.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei croaziere este confortul. Pasagerii nu trebuie să își facă griji în privința bagajelor sau a cazării, deoarece toate serviciile sunt disponibile la bord. În plus, pachetele de excursii opționale permit flexibilitate, iar un ghid vorbitor de limba poloneză însoțește grupul pe întreaga durată a călătoriei.