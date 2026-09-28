Cum afectează uleiul de cocos inima, cardiologii desființează superalimentul: „Este o relație complicată”

Uleiul de cocos, considerat mult timp un „superaliment”, este acum sub lumina reflectoarelor, iar cercetătorii contestă beneficiile atribuite sănătății inimii. Acest ulei, extrem de popular în dietele moderne, poate contribui la creșterea riscului de boli cardiovasculare, conform Medonet, parte a grupului Ringier.

Uleiul de cocos: de la vedetă la controversă

Până recent, uleiul de cocos era promovat ca o alternativă sănătoasă la unt și alte grăsimi animale, fiind preferat pentru prăjit și copt datorită stabilității sale la temperaturi ridicate. Originea vegetală și prezența acizilor grași cu lanț mediu (MCT) au alimentat ideea că acest ulei „arde rapid” și nu se depozitează în vasele de sânge. Popularitatea sa a explodat în dietele precum cea ketogenică.

Totuși, cercetările recente evidențiază o altă perspectivă. Conform unei meta-analize publicate în revista „Circulation”, consumul de ulei de cocos crește semnificativ nivelul colesterolului LDL, cunoscut ca „colesterolul rău”, comparativ cu alte uleiuri vegetale, precum uleiul de măsline sau uleiul de canola. LDL-ul crescut este direct asociat cu riscul de ateroscleroză, infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Contradicțiile privind colesterolul

Este adevărat că uleiul de cocos stimulează și creșterea colesterolului HDL, supranumit „colesterolul bun”. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că acest efect pozitiv nu compensează impactul negativ asupra sănătății cardiovasculare. „Uleiul de cocos are un efect similar asupra inimii ca untul – îmbunătățește gustul alimentelor, dar nu protejează sănătatea vaselor de sânge”, avertizează Asociația Americană a Inimii (AHA).

Ce spun experții: moderația este cheia

Pentru utilizare ocazională, uleiul de cocos nu reprezintă un pericol major. Problema apare atunci când acest ulei devine principala sursă de grăsimi în alimentație. Persoanele care suferă de colesterol ridicat, hipertensiune arterială, diabet sau boli de inimă ar trebui să limiteze consumul de ulei de cocos la minimum.

„Uleiul de cocos poate fi integrat moderat în dietă, dar nu trebuie să fie baza acesteia”, subliniază experții.

Alternative mai sănătoase

Pentru protejarea sănătății inimii, specialiștii recomandă uleiuri bogate în grăsimi nesaturate esențiale, precum:

Ulei de măsline extravirgin

Ulei de canola

Ulei de avocado

Uleiuri cu acizi grași omega-3