Cum afectează uleiul de cocos inima, cardiologii desființează superalimentul: „Este o relație complicată”

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Uleiul de cocos, considerat mult timp un „superaliment”, este acum sub lumina reflectoarelor, iar cercetătorii contestă beneficiile atribuite sănătății inimii. Acest ulei, extrem de popular în dietele moderne, poate contribui la creșterea riscului de boli cardiovasculare, conform Medonet, parte a grupului Ringier.
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Până recent, uleiul de cocos era promovat ca o alternativă sănătoasă la unt și alte grăsimi animale, fiind preferat pentru prăjit și copt datorită stabilității sale la temperaturi ridicate. Originea vegetală și prezența acizilor grași cu lanț mediu (MCT) au alimentat ideea că acest ulei „arde rapid” și nu se depozitează în vasele de sânge. Popularitatea sa a explodat în dietele precum cea ketogenică.
Totuși, cercetările recente evidențiază o altă perspectivă. Conform unei meta-analize publicate în revista „Circulation”, consumul de ulei de cocos crește semnificativ nivelul colesterolului LDL, cunoscut ca „colesterolul rău”, comparativ cu alte uleiuri vegetale, precum uleiul de măsline sau uleiul de canola. LDL-ul crescut este direct asociat cu riscul de ateroscleroză, infarct miocardic și accident vascular cerebral.
Este adevărat că uleiul de cocos stimulează și creșterea colesterolului HDL, supranumit „colesterolul bun”. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că acest efect pozitiv nu compensează impactul negativ asupra sănătății cardiovasculare. „Uleiul de cocos are un efect similar asupra inimii ca untul – îmbunătățește gustul alimentelor, dar nu protejează sănătatea vaselor de sânge”, avertizează Asociația Americană a Inimii (AHA).
Pentru utilizare ocazională, uleiul de cocos nu reprezintă un pericol major. Problema apare atunci când acest ulei devine principala sursă de grăsimi în alimentație. Persoanele care suferă de colesterol ridicat, hipertensiune arterială, diabet sau boli de inimă ar trebui să limiteze consumul de ulei de cocos la minimum.
„Uleiul de cocos poate fi integrat moderat în dietă, dar nu trebuie să fie baza acesteia”, subliniază experții.
Pentru protejarea sănătății inimii, specialiștii recomandă uleiuri bogate în grăsimi nesaturate esențiale, precum:
Aceste opțiuni sunt recunoscute pentru beneficiile lor asupra sistemului circulator, reducând riscul de ateroscleroză și alte afecțiuni cardiovasculare. Deși uleiul de cocos poate rămâne un ingredient ocazional în bucătărie, grăsimile nesaturate ar trebui să fie prioritatea într-o dietă sănătoasă.