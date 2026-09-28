Oxygen Forensics, o companie americană acuzată că ar fi condusă în secret din Rusia, a fost implicată în proiecte finanțate de Uniunea Europeană și a vândut software-uri de investigație digitală agențiilor europene de aplicare a legii, potrivit documentelor consultate de Politico.eu.

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Departamentul de Justiție al Statelor Unite a acuzat, în septembrie 2026, compania Oxygen Forensics, cu sediul oficial în Virginia, că și-ar fi ascuns proprietatea și conducerea rusească. Software-ul dezvoltat de companie permite extragerea și analiza datelor din smartphone-uri și computere, un proces cunoscut sub numele de „investigație digitală”.

Documentele analizate de Politico.eu arată că Oxygen Forensics a fost implicată în două proiecte finanțate de UE, menite să îmbunătățească colectarea, procesarea și schimbul de probe electronice în investigațiile penale.

Primul proiect, EVIDENCE (European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence), finanțat cu peste 1,9 milioane de euro între 2014 și 2016, a inclus Oxygen Forensics printre companiile consultate pentru a îmbunătăți gestionarea probelor criminalistice digitale în Europa. Printre parteneri se numărau Europol, Eurojust și Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Cel de-al doilea proiect, INSPECTr, sprijinit de programul Horizon 2020, a dezvoltat un software care putea analiza probele digitale extrase cu ajutorul Oxygen Forensics. Proiectul a continuat până în 2023, în ciuda sancțiunilor europene impuse Rusiei după invazia Ucrainei din februarie 2022. Comisia Europeană a confirmat că Oxygen Forensics nu a fost membru oficial al consorțiului și nu a primit fonduri directe, subliniind că, din 2022, entitățile rusești nu mai pot participa la proiectele Horizon Europe.

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Într-o declarație publicată de Departamentul de Justiție din SUA, se arată că software-ul Oxygen Forensics era dezvoltat și gestionat de o echipă din Rusia, condusă de Oleg Sergheevici Davîdov, dar care pretindea că este condusă de americanul Lee Reiber. Cei doi au fost arestați pe 27 septembrie 2026 – Reiber în SUA, iar Davîdov pe aeroportul Heathrow din Londra. Compania este acuzată că, după sancțiunile impuse Rusiei în 2022, și-a ascuns proprietarii ruși și continuarea dezvoltării software-ului în Rusia.

Conform autorităților americane, proprietarii ruși ai Oxygen Forensics controlau și compania MKO Systems, care vindea aceeași tehnologie către serviciul secret rus FSB și Ministerul de Interne al Rusiei. Totuși, procurorii nu au găsit dovezi că software-ul ar fi conținut coduri malițioase sau că ar fi fost folosit pentru accesarea neautorizată a datelor clienților.

Tehnologia controversată a fost utilizată la scară largă de poliția din România și din alte state europene

Produsele Oxygen Forensics au fost achiziționate de mai multe agenții naționale de poliție din Europa, inclusiv în Germania, Spania, Italia, Polonia, România și Letonia. În România, software-ul a fost folosit recent de autoritățile de aplicare a legii, conform unor documente de achiziție publică.

De asemenea, jurnaliștii de la Disclose au dezvăluit că software-ul companiei a fost furnizat autorităților marocane în cadrul unui program finanțat de UE pentru gestionarea frontierelor în regiunea Maghreb. Programul a inclus și cursuri de formare susținute de angajații Oxygen Forensics pentru poliția marocană.

În Italia, un raport tehnic din aprilie 2026 al Parchetului din Sassari a menționat explicit Oxygen Forensics printre sistemele utilizate de polițiști pentru analiza datelor de pe dispozitivele mobile. În Spania, un studiu din 2026 privind analiza mesajelor WhatsApp a fost realizat de un inspector al Poliției Naționale acreditat de companie.

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Organizații ale societății civile au semnalat de ani buni legăturile dintre Oxygen Forensics și Rusia. Natalia Krapiva, consilier juridic la organizația pentru drepturi digitale Access Now, a declarat pentru Politico.eu că „dacă, într-adevăr, software-ul creat pentru FSB și Comitetul de Investigații din Rusia a fost utilizat pentru gestionarea bazelor de date criminalistice ale Comisiei Europene, există o posibilitate serioasă ca informații sensibile să fi fost compromise”.