ANPC anunță reguli noi pentru comercianți: dispar etichetele ecologice false și reclamele înșelătoare. Ce drepturi au consumatorii la garanții și reparații

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Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, luni, intrarea în vigoare a unor modificări legislative importante privind drepturile consumatorilor şi combaterea practicilor comerciale incorecte. Noile reguli, conform News.ro, vizează în special afirmaţiile legate de protecţia mediului, durabilitatea şi reparabilitatea produselor, precum şi obligaţiile comercianţilor de a oferi consumatorilor informaţii detaliate despre garanţii, actualizări de software, piese de schimb şi servicii postvânzare.
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Reprezentanţii ANPC au subliniat că schimbările aduse Legii nr. 363/2007 şi OUG nr. 34/2014 includ extinderea listei de practici comerciale considerate înşelătoare, dar şi interzicerea unor noi practici ce pot induce în eroare consumatorii.
„Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înşelătoare şi introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora şi informarea consumatorilor”, au declarat oficialii ANPC.
Printre practicile comerciale interzise se numără:
De asemenea, comercianţii nu mai pot să prezinte drept caracteristică unică a produsului cerinţele deja impuse prin lege. Totodată, aceştia nu pot susţine că un produs este reparabil dacă acest lucru nu este posibil.
Câteva dintre alte practici interzise includ:
Noile reglementări impun comercianţilor să furnizeze consumatorilor informaţii detaliate despre produsele oferite. Printre acestea se numără:
Totodată, comercianţii sunt obligaţi să ofere detalii despre existenţa şi durata garanţiei legale de conformitate, precum şi despre garanţiile comerciale de durabilitate oferite gratuit pentru perioade mai mari de doi ani. De asemenea, trebuie specificată perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizările software, dacă aceste informaţii sunt disponibile.
Consumatorii vor avea acces la date mai clare despre opţiunile de reparare ale produselor, inclusiv:
Noile reguli introduc şi utilizarea unor instrumente standardizate pentru informare, cum ar fi notificarea armonizată privind garanţia legală de conformitate şi eticheta armonizată pentru garanţia comercială de durabilitate. Aceste măsuri au scopul de a proteja mai bine consumatorii şi de a încuraja practici comerciale transparente în România.