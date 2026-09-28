ANPC anunță reguli noi pentru comercianți: dispar etichetele ecologice false și reclamele înșelătoare. Ce drepturi au consumatorii la garanții și reparații

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat, luni, intrarea în vigoare a unor modificări legislative importante privind drepturile consumatorilor şi combaterea practicilor comerciale incorecte. Noile reguli, conform News.ro, vizează în special afirmaţiile legate de protecţia mediului, durabilitatea şi reparabilitatea produselor, precum şi obligaţiile comercianţilor de a oferi consumatorilor informaţii detaliate despre garanţii, actualizări de software, piese de schimb şi servicii postvânzare.

Modificări legislative pentru protecţia consumatorilor

Reprezentanţii ANPC au subliniat că schimbările aduse Legii nr. 363/2007 şi OUG nr. 34/2014 includ extinderea listei de practici comerciale considerate înşelătoare, dar şi interzicerea unor noi practici ce pot induce în eroare consumatorii.

„Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înşelătoare şi introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce priveşte afirmaţiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora şi informarea consumatorilor”, au declarat oficialii ANPC.

Practici comerciale interzise

Printre practicile comerciale interzise se numără:

Utilizarea unei etichete de durabilitate care nu este susţinută de un sistem de certificare sau de o autoritate publică.

Afirmarea generată privind protecţia mediului fără dovezi clare care să susţină performanţa de mediu.

Declaraţii ecologice care atribuie întregului produs anumite calităţi, deşi acestea se aplică doar unei componente.

Afirmaţii care susţin, pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră, că produsul are un impact neutru, redus sau chiar pozitiv asupra mediului.

Alte modificări importante

De asemenea, comercianţii nu mai pot să prezinte drept caracteristică unică a produsului cerinţele deja impuse prin lege. Totodată, aceştia nu pot susţine că un produs este reparabil dacă acest lucru nu este posibil.

Câteva dintre alte practici interzise includ:

Forţarea consumatorilor să înlocuiască sau să reîncarce consumabile mai devreme decât este tehnic necesar.

Nerespectarea obligaţiei de a informa consumatorii că utilizarea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcţionalitatea produsului.

Informaţii esenţiale pentru consumatori

Noile reglementări impun comercianţilor să furnizeze consumatorilor informaţii detaliate despre produsele oferite. Printre acestea se numără:

Caracteristicile sociale şi de mediu ale produsului.

Durabilitatea şi posibilitatea de reparare şi reciclare.

Asistenţa postvânzare disponibilă.

Informaţii despre fabricarea şi originea produsului.

Totodată, comercianţii sunt obligaţi să ofere detalii despre existenţa şi durata garanţiei legale de conformitate, precum şi despre garanţiile comerciale de durabilitate oferite gratuit pentru perioade mai mari de doi ani. De asemenea, trebuie specificată perioada minimă pentru care sunt furnizate actualizările software, dacă aceste informaţii sunt disponibile.

Informaţii suplimentare despre reparaţii

Consumatorii vor avea acces la date mai clare despre opţiunile de reparare ale produselor, inclusiv:

Punctajul de reparabilitate, dacă acesta există.

Disponibilitatea pieselor de schimb şi costul estimat al acestora.

Modalităţile de comandare a pieselor şi informaţii despre reparaţii şi întreţinere.

Posibilitatea utilizării unor metode ecologice de livrare, acolo unde sunt disponibile.