Un avion s-a întors din drum deasupra Atlanticului după ce o baterie externă a luat foc. De ce este interzisă folosirea acestor dispozitive în timpul zborului

Un zbor KLM Royal Dutch Airlines de la Amsterdam la Curaçao a fost nevoit să se întoarcă din drum deasupra Oceanului Atlantic, după ce o baterie externă, care ar fi fost deținută de fostul CEO al companiei, a luat foc în timpul zborului.

Incidentul a fost confirmat de compania aeriană într-o declarație pentru Daily Mail. Acest eveniment readuce în atenție riscurile asociate cu utilizarea bateriilor externe (power banks) în avioane.

Începând cu 27 martie 2026, Autoritatea Aviației Civile din Marea Britanie (CAA) a introdus reguli mai stricte privind transportul acestor dispozitive la bord.

Ce reguli trebuie respectate la bord pentru bateriile externe?

Conform CAA, „bateriile externe trebuie transportate în bagajul de mână și protejate individual atunci când nu sunt utilizate”.

Mai mult, pasagerii nu au voie să le încarce sau să le folosească pentru alimentarea altor dispozitive în timpul zborului. Fiecare pasager poate transporta maximum două baterii externe.

Cu toate acestea, pasagerii au în continuare o întrebare: sunt bateriile externe interzise la bordul avioanelor? Răspunsul este unul mai complicat: nu, acestea nu sunt interzise, dar sunt supuse unor reguli stricte. Este interzisă depozitarea lor în bagajul de cală, iar acestea trebuie să fie accesibile în timpul zborului, de preferat în buzunarul scaunului sau într-un bagaj mic de mână.

De ce sunt considerate bateriile externe riscante și ce dimensiuni sunt permise

Bateriile externe conțin celule de litiu, care, dacă sunt deteriorate sau supraîncălzite, pot provoca incendii violente și emisii de fum toxic, un fenomen cunoscut sub numele de „thermal runaway”.

Administrația Federală a Aviației (FAA) avertizează că aceste baterii reprezintă un risc sporit în timpul zborurilor din cauza posibilității de supraîncălzire.

Pasagerii pot transporta baterii externe cu o capacitate de până la 100Wh. Pentru cele cu o capacitate între 100Wh și 160Wh, este necesară aprobarea prealabilă a companiei aeriene. Acestea trebuie să fie transportate exclusiv în bagajul de mână.

Companiile aeriene au diferite reguli

EasyJet permite la bord baterii externe cu o capacitate de maximum 160Wh, dar doar în bagajul de cabină.

Regulamentul companiei specifică faptul că „bateriile externe trebuie să fie protejate individual, de exemplu, în ambalajul original sau într-o pungă de plastic”. Pasagerii pot transporta maximum două astfel de dispozitive și acestea trebuie să fie monitorizabile, fie pe persoană, fie într-un bagaj de mână accesibil.

Ryanair permite până la 20 de baterii externe sau dispozitive cu baterii litiu, atât timp cât acestea nu depășesc 100Wh fiecare. Însă, utilizarea lor pentru încărcarea altor dispozitive este interzisă în timpul taxiului, decolării sau aterizării.

De asemenea, acestea nu pot fi depozitate în compartimentele de deasupra capului, ci trebuie să fie plasate sub scaunul din față sau pe persoană.

Cum protejezi bateriile externe?

CAA recomandă ca „bateriile externe și acumulatorii de rezervă să fie protejați individual pentru a preveni scurtcircuitele atunci când nu sunt utilizați”.