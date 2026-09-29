Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 29 septembrie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Un singur lanț mare de benzinării din București a scăzut prețul la benzină, marți, 29 septembrie 2026, după trei zile consecutive de stagnare a costurilor.

Cea mai ieftină benzina standard a rămas marți, în București, la prețul de 9,99 lei/l, iar Rompetrol a ieftinit carburantul cu 8 bani față de ziua precedentă, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Motorina standard costă între 10,91 de lei/l și 10,99 de lei/l, în funcție de stația de alimentare aleasă.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cât costă benzina în București, marți, 29 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este la minimul de 9,99 lei/l, la fel ca joia trecută, și se găsește la Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 9,99 de lei/litru, minimul de vineri.

Rompetrol afișează la benzină un preț de 10,05 lei/l, față de 10,13 lei/l, cât se menținea de sâmbătă (o scădere de 0,08 lei).

OMV menține carburantul la 10,05 lei/l, la fel ca vineri.

Și stațiile Mol afișează la benzina standard, marți, 29 septembrie 2026, un preț de 10,05 lei/l, neschimbat de vineri.

Lukoil comercializează carburantul la 10,05 lei/l, costul de vineri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 9,97 de lei/l, preț neschimbat de joi. În București, Iași și Constanța, benzina costă 9,99 de lei/l, costuri constante de joi.

Cât costă motorina în București, marți, 29 septembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,91 de lei/litru, preț constant de miercurea trecută, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,91 de lei/l la o stație din București, la fel ca marțea trecută, însă la altele, carburantul ajunge la 10,94 de lei/l, același cost de joi.

Rompetrol menține constant prețul la 10,97 de lei/l, la fel ca marțea trecută.

Și OMV vinde motorina standard marți, 29 septembrie 2026, cu 10,97 de lei/l, preț constant de marțea trecută.

La stațiile Mol, de asemenea, se menține trendul prețului de 10,97 de lei/l, la fel ca miercuri.

Stațiile Lukoil comercializează motorina standard costă 10,99 de lei/litru, preț menținut de marțea trecută.

Raportat pe județe, cea mai ieftină motorină este în Timișoara și costă 10,88 lei/l, preț constant de marțea trecută. În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,89 de lei/litru, la fel ca miercuri. În București, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,91 de lei/litru, preț neschimbat de miercuri.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până la finalul lunii septembrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în septembrie, în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți 29 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină din România costă 9,87 de lei/litru, preț menținut de marțea trecută, și este disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/litru, la fel ca sâmbătă, și este vândută la stația Dacma din Lungulețu, situată pe strada Principală nr. 172 (DN7), județul Dâmbovița.