Fosta soție a lui Petre Roman nu are o stare sănătate tocmai bună, iar fiicele sale fac tot ce se poate ca aceasta să fie bine îngrijită. Până de curând, Mioara Roman a locuit împreună cu Oana, însă de câteva luni a fost mutată într-un centru de recuperare de lux.

Catinca Roman a dezvăluit că mama ei se simte mai bine acum, iar starea ei de sănătate se agravase după ce primise un tratament greșit. Mioara Roman este ținută sub supravegherea medicilor, după ce în ultima perioadă a ajuns de mai multe ori la spital.

„Mama mea este bine acum. A avut un tratament greșit care i-a agravat starea. Am găsit o psihiatră mai bună”, a declarat Catinca, pentru FANATIK.

Creatoarea de modă merge să-și viziteze mama destul de des, pentru că în centrul în care se află, accesul este permis/ „Se poate merge, plus că și eu și mama suntem vaccinate. Totuși, suntem testați la intrare ca o măsură de precauție”, a completat Catinca.

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.



