Artiom Dementiev, un lunetist rus de 38 de ani, a fost identificat ca autor al crimelor împotriva civililor din Bucea, regiunea Kiev, în timpul ocupației rusești din 2022. Investigația a scos la iveală detalii despre utilizarea unei arme rare, care a contribuit la identificare, a relatat Radio Europa Liberă (Radio Free Europe/ Radio Liberty), citat de Noviny.

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Un glonț a dezvăluit adevărul: un lunetist rus, identificat ca Artiom Dementiev, a fost demascat ca fiind autorul unor crime brutale împotriva civililor din Bucea, Ucraina.

Ancheta a scos la iveală detalii tulburătoare despre atrocitățile comise de acesta în timpul ocupației rusești din 2022.

O armă unică a trădat criminalul

Lunetistul Dementiev, membru al Regimentului 234 de Parașutiști Gărzi din Pskov, a fost identificat datorită unei arme rare: pușca de lunetistă silențioasă VSS Vintorez.

Aceasta folosește gloanțe subsonice de calibru 9×39 mm, rare pe câmpul de luptă din Ucraina.

„Acest tip de glonț lasă urme unice, comparabile cu amprentele digitale. A fost cheia identificării”, a explicat un anchetator ucrainean.

Reconstituirea momentelor de groază

În decembrie 2024, anchetatorii ucraineni au găsit un glonț tras din arma lui Dementiev într-un zid din Bucea.

Analizele balistice au confirmat că toate gloanțele care au ucis zeci de civili proveneau din aceeași armă.

Printre victimele sale s-au numărat Andri Matviciuk, torturat înainte de execuție, și Vadim Kofun, împușcat în plină figură în propria locuință.

Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor

Konstantin Șevcenko, care a supraviețuit unui atac al lunetistului, a declarat, terifiat: „M-am întors și m-am uitat la el, crezând că vom vorbi, dar a tras direct. Mi-a sfârtecat piciorul. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a lovit și osul, altfel n-aș fi scăpat”.

Conform mărturiei lui Șevcenko, lunetistul nu a ezitat să se laude colegilor săi cu eficacitatea armei sale după împușcătură: „Când propriii lui oameni au văzut ce făcuse, au spus doar: «E minunat...». El a răspuns rece: «La ce vă așteptați? Nouă milimetri».”

Un alt supraviețuitor, Artiom Șepetov, își amintește amenințările directe ale lui Dementjev: „Mi-a spus: «Dacă ar fi după mine, v-aș împușca pe toți. Aș omorî fiecare ucrainean»”.

Artion Dementiev

Un criminal decorat post-mortem

În august 2025, Dementiev a murit pe front în timpul luptelor dintr-o altă regiune a Ucrainei. În loc să fie tras la răspundere pentru crimele sale, acesta a fost promovat post-mortem și propus pentru titlul de Erou al Rusiei.

O școală din regiunea Rostov i-a dedicat un necrolog elogios, numindu-l ”un erou curajos, amabil și cinstit”.

Un supraviețuitor din Bucea a răspuns cu ironie: „Dacă astfel de oameni sunt eroi în Rusia, atunci au mulți eroi acolo”.

Bucea: un simbol al brutalității

Masacrul din Bucea, descoperit în martie 2022, a zguduit întreaga lume. Peste 550 de civili au fost găsiți morți, mulți dintre ei cu mâinile legate și semne evidente de tortură.