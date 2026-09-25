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Artiom Dementiev, un lunetist rus de 38 de ani, a fost identificat ca autor al crimelor împotriva civililor din Bucea, regiunea Kiev, în timpul ocupației rusești din 2022. Investigația a scos la iveală detalii despre utilizarea unei arme rare, care a contribuit la identificare, a relatat Radio Europa Liberă (Radio Free Europe/ Radio Liberty), citat de Noviny.
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Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!
Un glonț a dezvăluit adevărul: un lunetist rus, identificat ca Artiom Dementiev, a fost demascat ca fiind autorul unor crime brutale împotriva civililor din Bucea, Ucraina.
Ancheta a scos la iveală detalii tulburătoare despre atrocitățile comise de acesta în timpul ocupației rusești din 2022.
Lunetistul Dementiev, membru al Regimentului 234 de Parașutiști Gărzi din Pskov, a fost identificat datorită unei arme rare: pușca de lunetistă silențioasă VSS Vintorez.
Aceasta folosește gloanțe subsonice de calibru 9×39 mm, rare pe câmpul de luptă din Ucraina.
„Acest tip de glonț lasă urme unice, comparabile cu amprentele digitale. A fost cheia identificării”, a explicat un anchetator ucrainean.
În decembrie 2024, anchetatorii ucraineni au găsit un glonț tras din arma lui Dementiev într-un zid din Bucea.
Analizele balistice au confirmat că toate gloanțele care au ucis zeci de civili proveneau din aceeași armă.
Printre victimele sale s-au numărat Andri Matviciuk, torturat înainte de execuție, și Vadim Kofun, împușcat în plină figură în propria locuință.
Konstantin Șevcenko, care a supraviețuit unui atac al lunetistului, a declarat, terifiat: „M-am întors și m-am uitat la el, crezând că vom vorbi, dar a tras direct. Mi-a sfârtecat piciorul. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a lovit și osul, altfel n-aș fi scăpat”.
Conform mărturiei lui Șevcenko, lunetistul nu a ezitat să se laude colegilor săi cu eficacitatea armei sale după împușcătură: „Când propriii lui oameni au văzut ce făcuse, au spus doar: «E minunat...». El a răspuns rece: «La ce vă așteptați? Nouă milimetri».”
Un alt supraviețuitor, Artiom Șepetov, își amintește amenințările directe ale lui Dementjev: „Mi-a spus: «Dacă ar fi după mine, v-aș împușca pe toți. Aș omorî fiecare ucrainean»”.
În august 2025, Dementiev a murit pe front în timpul luptelor dintr-o altă regiune a Ucrainei. În loc să fie tras la răspundere pentru crimele sale, acesta a fost promovat post-mortem și propus pentru titlul de Erou al Rusiei.
O școală din regiunea Rostov i-a dedicat un necrolog elogios, numindu-l ”un erou curajos, amabil și cinstit”.
Un supraviețuitor din Bucea a răspuns cu ironie: „Dacă astfel de oameni sunt eroi în Rusia, atunci au mulți eroi acolo”.
Masacrul din Bucea, descoperit în martie 2022, a zguduit întreaga lume. Peste 550 de civili au fost găsiți morți, mulți dintre ei cu mâinile legate și semne evidente de tortură.
Dovezi precum imaginile satelitare și mărturii ale supraviețuitorilor au demontat propaganda rusă care susținea că atrocitățile au fost înscenate.