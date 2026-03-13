O rută complicată pentru a ajunge acasă

Un cuplu olandez din Arnhem a fost nevoit să facp un credit de 12.000 de euro pentru a-și putea asigura întoarcerea acasă din vacanță. Wilma, în vârstă de 56 de ani, și Danny, de 52 de ani, se află în Bangkok, în Thailanda, iar numeroase zboruri din Asia au fost anulate din cauza războiului din Iran.

După un an de economii pentru vacanță, cei doi se tem că vor trebui să traverseze aproape întreaga lume pentru a ajunge înapoi în Olanda.

Traseul posibil include mai multe escale: din Bangkok spre Seul, în Coreea de Sud, apoi către San Francisco, în Statele Unite, după care spre Zürich, în Elveția, și în final un zbor către Amsterdam. Multe companii evită spațiul aerian din zonele afectate de atacuri, ceea ce a dus la anularea în masă a zborurilor.

„Un bilet îl putem plăti, dar trei nu”

Pentru a face față costurilor ridicate, Wilma și Danny au decis să contracteze rapid un credit de 12.000 de euro. Suma este destinată achiziționării a trei bilete de avion, dar și altor cheltuieli suplimentare, precum bagajele, nopțile de hotel în plus sau mesele.

„Un bilet îl putem plăti, dar trei bilete nu”, a explicat Wilma, potrivit Algemeen Dagblad

Prețul unui singur bilet spre Europa poate ajunge rapid la aproximativ 3.000 de euro.

Sute de turiști blocați din cauza războiului

Wilma spune că face parte dintr-un grup de discuții online cu sute de persoane aflate în situații similare.

„În acest moment sunt într-un grup cu 375 de oameni care trebuie să ajungă acasă. Mulți dintre ei nu pot pleca, nu au bani și sunt pur și simplu blocați. Este trist”, a scris ea din Thailanda.

Fiica lor, care se afla în vacanță în Filipine și venise la Bangkok pentru a se întâlni cu părinții, a fost nevoită să își reorganizeze călătoria după anularea zborului pe care îl avea programat. Tânăra a plecat joi seară și speră să ajungă în Olanda sâmbătă seară, după o călătorie care o va purta prin mai multe continente.

Cuplul speră să recupereze banii pentru bilete

Wilma și Danny estimează că și ei vor avea nevoie de cel puțin trei zboruri pentru a ajunge acasă săptămâna viitoare. Deși trebuie să revină curând la muncă, au decis să încerce să se bucure în continuare de vacanță. „Nu vrem să ne plângem. Noi suntem în siguranță și nu trăim stresul oamenilor de pe aeroporturile din Orientul Mijlociu. Mai bine cheltuieli în plus decât un traumatism”, spune Wilma.

Cei doi speră să recupereze banii pentru biletele inițiale, însă suma nu va acoperi noile costuri.

Nici de la asigurare nu se așteaptă la prea mult. „Suntem asigurați pentru situații de urgență, dar nu pentru război. Cu ani în urmă ni s-a spus că suntem acoperiți pentru orice, dar nu este așa. Poate doar nopțile suplimentare de hotel vor fi rambursate. Așa că păstrăm toate chitanțele”, mai spune Wilma.

Companiile aeriene scumpesc biletele de avion din cauza costurilor ridicate ale combustibilului

O serie de mari companii aeriene au anunțat că vor majora tarifele din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind dificultățile cu care se confruntă operatorii aviatici pentru a face față creșterii bruște și vertiginoase a costurilor combustibilului.

De asemenea, prețurile ridicate ale combustibilului ar putea avea implicații grave pentru sectorul turismului la nivel mondial, companiile aeriene navigând deja într-un spațiu aerian restrâns, deoarece piloții schimbă rutele pentru a evita conflictul din Orientul Mijlociu.

Adunate împreună, companiile Emirates, Qatar Airways și Etihad transportă în mod normal aproximativ o treime din pasagerii din Europa către Asia și mai mult de jumătate din toți pasagerii din Europa către Australia, Noua Zeelandă și insulele din Pacific învecinate, potrivit Cirium. HanaTour Service din Coreea de Sud a declarat că a anulat tururile de grup pentru luna martie care includ zboruri către Orientul Mijlociu și că renunță la taxele de anulare pentru clienții afectați.

În Thailanda, ministerul Turismului a estimat că, dacă conflictul se va prelungi mai mult de opt săptămâni, țara va pierde un total de 596.000 de turiști și venituri de 1,29 miliarde de dolari din turism.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
GSP.RO
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Peste 1.700.000 de români vor câștiga 25,9 lei pe oră de la 1 iulie 2026
Știri România 10:01
Peste 1.700.000 de români vor câștiga 25,9 lei pe oră de la 1 iulie 2026
Erori grave ale procurorilor în dosarul Potra - Georgescu. Motivele pentru care au fost anulate 53 de pagini din rechizitoriu și 21 de declarații
Exclusiv
Știri România 10:00
Erori grave ale procurorilor în dosarul Potra – Georgescu. Motivele pentru care au fost anulate 53 de pagini din rechizitoriu și 21 de declarații
Parteneri
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
Fanatik.ro
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

De ce nu mai merge Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan, pe timpul filmărilor „Insula Iubirii” 2026. „Ne-am fi dorit enorm”
Stiri Mondene 10:26
De ce nu mai merge Adela Popescu în Thailanda la Radu Vâlcan, pe timpul filmărilor „Insula Iubirii” 2026. „Ne-am fi dorit enorm”
Andreea Bălan, în mijlocul unui scandal la Eurovision România 2026. Cum a răspuns artista trupei HVNDS
Stiri Mondene 09:45
Andreea Bălan, în mijlocul unui scandal la Eurovision România 2026. Cum a răspuns artista trupei HVNDS
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
ObservatorNews.ro
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Mediafax.ro
Italia își retrage militarii de la baza NATO din nordul Irakului și reduce personalul diplomatic
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Un tată și fetița lui de 3 ani și-au pierdut viața în localitatea Negreni, în urma unui impact violent între două autoturisme și un autotren
KanalD.ro
Un tată și fetița lui de 3 ani și-au pierdut viața în localitatea Negreni, în urma unui impact violent între două autoturisme și un autotren

Politic

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
Fanatik.ro
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața