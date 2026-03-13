O rută complicată pentru a ajunge acasă

Un cuplu olandez din Arnhem a fost nevoit să facp un credit de 12.000 de euro pentru a-și putea asigura întoarcerea acasă din vacanță. Wilma, în vârstă de 56 de ani, și Danny, de 52 de ani, se află în Bangkok, în Thailanda, iar numeroase zboruri din Asia au fost anulate din cauza războiului din Iran.

După un an de economii pentru vacanță, cei doi se tem că vor trebui să traverseze aproape întreaga lume pentru a ajunge înapoi în Olanda.

Traseul posibil include mai multe escale: din Bangkok spre Seul, în Coreea de Sud, apoi către San Francisco, în Statele Unite, după care spre Zürich, în Elveția, și în final un zbor către Amsterdam. Multe companii evită spațiul aerian din zonele afectate de atacuri, ceea ce a dus la anularea în masă a zborurilor.

„Un bilet îl putem plăti, dar trei nu”

Pentru a face față costurilor ridicate, Wilma și Danny au decis să contracteze rapid un credit de 12.000 de euro. Suma este destinată achiziționării a trei bilete de avion, dar și altor cheltuieli suplimentare, precum bagajele, nopțile de hotel în plus sau mesele.

„Un bilet îl putem plăti, dar trei bilete nu”, a explicat Wilma, potrivit Algemeen Dagblad.

Prețul unui singur bilet spre Europa poate ajunge rapid la aproximativ 3.000 de euro.

Sute de turiști blocați din cauza războiului

Wilma spune că face parte dintr-un grup de discuții online cu sute de persoane aflate în situații similare.

„În acest moment sunt într-un grup cu 375 de oameni care trebuie să ajungă acasă. Mulți dintre ei nu pot pleca, nu au bani și sunt pur și simplu blocați. Este trist”, a scris ea din Thailanda.

Fiica lor, care se afla în vacanță în Filipine și venise la Bangkok pentru a se întâlni cu părinții, a fost nevoită să își reorganizeze călătoria după anularea zborului pe care îl avea programat. Tânăra a plecat joi seară și speră să ajungă în Olanda sâmbătă seară, după o călătorie care o va purta prin mai multe continente.

Cuplul speră să recupereze banii pentru bilete

Wilma și Danny estimează că și ei vor avea nevoie de cel puțin trei zboruri pentru a ajunge acasă săptămâna viitoare. Deși trebuie să revină curând la muncă, au decis să încerce să se bucure în continuare de vacanță. „Nu vrem să ne plângem. Noi suntem în siguranță și nu trăim stresul oamenilor de pe aeroporturile din Orientul Mijlociu. Mai bine cheltuieli în plus decât un traumatism”, spune Wilma.

Cei doi speră să recupereze banii pentru biletele inițiale, însă suma nu va acoperi noile costuri.

Nici de la asigurare nu se așteaptă la prea mult. „Suntem asigurați pentru situații de urgență, dar nu pentru război. Cu ani în urmă ni s-a spus că suntem acoperiți pentru orice, dar nu este așa. Poate doar nopțile suplimentare de hotel vor fi rambursate. Așa că păstrăm toate chitanțele”, mai spune Wilma.

Companiile aeriene scumpesc biletele de avion din cauza costurilor ridicate ale combustibilului

O serie de mari companii aeriene au anunțat că vor majora tarifele din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind dificultățile cu care se confruntă operatorii aviatici pentru a face față creșterii bruște și vertiginoase a costurilor combustibilului.

De asemenea, prețurile ridicate ale combustibilului ar putea avea implicații grave pentru sectorul turismului la nivel mondial, companiile aeriene navigând deja într-un spațiu aerian restrâns, deoarece piloții schimbă rutele pentru a evita conflictul din Orientul Mijlociu.

Adunate împreună, companiile Emirates, Qatar Airways și Etihad transportă în mod normal aproximativ o treime din pasagerii din Europa către Asia și mai mult de jumătate din toți pasagerii din Europa către Australia, Noua Zeelandă și insulele din Pacific învecinate, potrivit Cirium. HanaTour Service din Coreea de Sud a declarat că a anulat tururile de grup pentru luna martie care includ zboruri către Orientul Mijlociu și că renunță la taxele de anulare pentru clienții afectați.

În Thailanda, ministerul Turismului a estimat că, dacă conflictul se va prelungi mai mult de opt săptămâni, țara va pierde un total de 596.000 de turiști și venituri de 1,29 miliarde de dolari din turism.

