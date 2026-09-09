Un cuplu tânăr împreună cu doi copii ai lor a cumpărat o casă veche de lemn situată pe o pantă din Carpații ucraineni. Locuința, abandonată de ani buni, prezenta semne evidente de degradare, dar familia a fost atrasă de frumusețea locului și liniștea muntelui. Povestea a apărut pe pagina de TikTok a tinerilor vloggeri, @us.and.bus.

Povestea a fost dezvăluită de familia de vlogeri @us.and.bus pe TikTok, iar videoclipul lor a devenit rapid viral pe internet. „Nimeni nu băga în seamă această colibă”, spun tinerii.

În videoclip, puteți vedea un bărbat într-o cămașă în carouri, o femeie cu un bebeluș în brațe și o fetiță care pozează pe fundalul unei colibe carpatine tradiționale cu o verandă caracteristică din sticlă.

Casa, părăsită de mult timp, prezenta urme evidente de degradare: acoperișul era acoperit cu tablă ruginită, lemnul exterior era înnegrit, iar geamurile erau sparte.

Curtea era năpădită de arbuști și crengi uscate, semn că aici nu mai locuise nimeni de ani buni.

În ciuda acestor neajunsuri, familia a fost atrasă de frumusețea locului și liniștea oferită de peisajul montan izolat.

„Am făcut ceva ce nici noi înșine nu realizăm pe deplin. Am cumpărat o casă veche în Carpați, departe de zgomot și fără vecini. Nu planificasem asta, dar într-o zi am ajuns aici, am văzut locul și am știut că vrem să încercăm. Este mult de muncă, foarte mult. Dar vrem să-i redăm viață și să o transformăm în locul nostru”, a explicat autoarea vlogului @us.and.bus în înregistrare.

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Comentariile la videoclip au fost variate. În timp ce unii utilizatori i-au felicitat pentru curaj și determinare, alții au ridicat întrebări pragmatice legate de viața într-un sat izolat, mai ales cu doi copii mici.

„Este frumos, dar ce veți face acolo? Aveți doi copii, sunt grădinițe, școli, locuri de muncă? Vă imaginați cât de greu este să ajungi undeva din munți?”, a scris un comentator preocupat.

În același timp, alții au împărtășit povești similare de viață. O utilizatoare, @TatiAnna88, a scris: „Și noi am făcut ceva asemănător. Am decis să ne mutăm în casa bunicii soțului. Cu toate că nu aveam școli sau magazine în apropiere, fiica noastră a absolvit două universități. Dacă vrei ceva cu adevărat, nimic nu te poate opri”.

Acest proiect al familiei face parte dintr-un trend mai larg observat în ultimii ani: întoarcerea la casele tradiționale din Carpați și restaurarea acestora.