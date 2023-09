Trei avocați l-au apărat la instanța de fond, la Tribunalul Vaslui, pe Dumitru Buzatu, acolo unde sâmbătă s-a decis arestarea sa preventivă. Au pledat pentru nevinovăția lui Buzatu, susținând că la mijloc ar fi fost vorba de un împrumut, nu mită, dar și pentru faptul că președintele CJ Vaslui nu este un pericol public.

„Este un om politic, lider al PSD, care a fost prins în portbagaj cu bani puși la dispoziție de DNA, o sumă de 1.250.000 lei, fiind acuzat, cu participarea sau cu concursul unui om de afaceri, potent om de afaceri, din județul Vaslui, un rege al drumurilor din județul Vaslui, de pretinderea unor sume de bani pentru efectuarea unor atribuții ce ar cădea în sarcina domniei sale, de președinte al Consiliului Județean. Suma aceea care a fost găsită în borsetă, spune domnul Buzatu în declarația dată, e altceva decât domnia sa discutase cu domnul Savin; îl rugase să-i împrumute o sumă de 125.000 RON. Nu a luat acea borsetă în ideea că erau 1.200.000 lei, ci bănuia că e suma pe care o solicitase”, a invocat unul dintre cei trei avocați în fața instanței de fond, potrivit motivării hotărârii pronunțate sâmbătă de Tribunalul Vaslui.

Cum traduc avocații expresia „Sărut mâna, Emil, eram pe drojdie”

De altfel, avocații au și explicat expresia folosită de Dumitru Buzatu după ce a primit geanta cu bani de la omul de afaceri Emil Savin. Potrivit înregistrării ambientale realizate de Savin cu echipamentul DNA avut asupra sa, la momentul la care a luat geanta din mașina sa Lexus și a așezat-o în portbagajul Duster-ul cu care venise Buzatu, acesta din urmă i-a spus: „Sărut mâna, Emil! Încă o dată îți mulțumesc că eram pe drojdie”.

În opinia avocaților, expresia lui Buzatu nu este o mulțumire pentru mita primită.

„Lucrul ăsta, pentru un terț care află chestiunea asta referitor la o sumă de bani nu înseamnă a luare de mită, ci înseamnă mai degrabă mulțumesc că mi-ai dat această sumă de bani, că aveam nevoie să-mi rezolvi treburile, ca împrumut”.

Avocații lui Dumitru Buzatu susțin că măsura arestării preventive este una excesivă, pentru că nu reprezintă un pericol social, descriindu-l ca pe „un om care saluta și era salutat pe stradă”.

Ochii lui Buzatu nu licăresc a fugă

În pledoaria sa, al doilea avocat al lui Dumitru Buzatu a făcut trimitere la problemele medicale ale președintelui CJ Vaslui, diagnosticat cu diabet, vârsta sa, de 68 de ani, dar și la ochii săi.

„Luarea măsurii arestului preventiv nu se justifică sub nicio formă. Mă aflu în această sală de la ora 18:00, m-am uitat în ochii domnului Dumitru Buzatu şi nu am văzut, din punctul meu de vedere – fac o mică paranteză, totuși, practic avocatura din anul 1998 – şi nu am văzut în ochii domnului Dumitru Buzatu, și ochi nu îl înşală, nici cea mai mică, să zicem, dorință de a părăsi județul, țara. N-am văzut! De la ora 18:00 și până la începerea şedinţei a stat de vorbă împreună cu onorații colegi. Am stat de vorbă cu domnul Dumitru Buzatu și nu am văzut vreo licărire să plece, să fugă. Are 68 de ani, unde să se mai ducă?”, a întrebat retoric avocatul lui Buzatu judecătorul de drepturi și libertăți a Tribunalului Vaslui.

Apărările avocaților nu au fost primite de instanță. Tribunalul Vaslui a decis arestarea lui Dumitru Buzatu. În motivarea deciziei, comunicată Libertății, judecătorul arată că lăsarea în libertate ar periclita bunul mers al anchetei având în vedere ascendentul său asupra martorilor din dosar. Judecătorul subliniază că la nivelul societății s-a creat o discrepanța prin îmbogățirea ilicită și excesivă a persoanelor corupte și starea de sărăcie a unei însemnate părți din populație. Și asta, spune instanța, a consolidat lipsa de încredere a populației în liderii politici și instituțiile statului.