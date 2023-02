„Mă aflam la etajul al doilea al spitalului când a început cutremurul. Nici măcar nu-mi amintesc cum mi-am scos perfuzia de pe braț”, spune Gokce Bay.

„A fost atât de puternic și am vrut să ies din clădire. Toată lumea se ținea de ceilalți pentru a se ajuta, cu toții credeam că nu vom reuși și că vom muri. Când am reușit să ajungem pe stradă, toți am început să plângem.

Gokce Bay spune că a trecut duminică printr-un transplant de rinichi, iar acum a fost nevoită să iasă afară în ploaie în şlapi. „Picioarele mele sunt ude leoarcă. Nu numai eu, unii pacienți foarte bătrâni sunt afară fără geci sau pantofi”, adaugă aceasta

„Unii pacienți bătrâni, în scaune cu rotile, nu se puteau mișca nici măcar pentru a ieși afară, așa că asistentele au venit să ajute. Unele asistente sunt încă în spital pentru a avea grijă de pacienții care sunt la terapie intensivă”, a mai spus aceasta.

Luni, Turcia a fost devastată de două seisme puternice. Primul cutremur a avut o magnitudine de 7,8 grade şi a fost înregistrat la ora 04:17 dimineață, în timp ce al doilea seism, de 7,5 grade, s-a produs la ora 13:25. Bilanțul victimelor în Turcia este de aproape 1.500 de morți și peste 8.500 de răniți.

