Pentru a vedea dacă noul SUV românesc își merită statutul și poate rivaliza cu nume consacrate pe piață, jurnaliștii britanici au supus mașina unui test pe distanță lungă, rulând cu succes peste 27.000 de kilometri.

Principalul atu al noului Bigster rămâne, fără îndoială, raportul calitate-preț. Într-o industrie auto în care modele precum Nissan Qashqai sau Kia Sportage pornesc de la pragul de 30.000 de lire sterline, iar o Skoda Kodiaq depășește lejer acest nivel, Bigster oferă o alternativă imbatabilă.

Gama începe de la 25.000 de lire sterline, iar versiunea de top configurată standard nu depășește bariera celor 30.000 de lire.

Design pătrățos, aer nostalgic și dimensiuni bine optimizate

Din punct de vedere estetic, britanicii remarcă abordarea contra curentului aleasă de Dacia. Într-o piață dominată de linii fluide și benzi LED uriașe, Bigster mizează pe panouri masive, muchii drepte și o alură pătrățoasă ce amintește discret de stilul clasic al unui Fiat Panda 4×4 desenat de Giugiaro.

Finisajele exterioare, blocurile optice în formă de Y și protecțiile din plastic dur de pe părțile inferioare ale caroseriei completează un ansamblu bine proporționat.

Cu o lungime de 4.571 mm, mașina este cu 100 mm mai scurtă decât o Skoda Octavia Combi, însă este concepută inteligent: caroseria îngustă (puțin peste 2 metri cu tot cu oglinzi) facilitează manevrele pe drumurile secundare de țară.

Habitaclul oferă un spațiu generos, iar portbagajul este unul dintre marile puncte forte ale mașinii. Cu o capacitate de 612 litri cu scaunele ridicate — cu aproape 100 de litri mai mult față de Duster — și până la 1.977 de litri cu bancheta rabatată, spațiul de încărcare depășește așteptările clasei.

Cum funcționează noul sistem hibrid de 1,8 litri

Modelul testat în Marea Britanie a fost o versiune în echiparea de top Journey, echipată cu noul sistem de propulsie full-hybrid de 1,8 litri.

Ansamblul este compus dintr-un motor pe benzină cu patru cilindri de 106 CP (129 Nm) și un motor electric de 50 CP (151 Nm), alimentat de o baterie de 1,4 kWh. Accelerarea de la 0 la 100 km/h se realizează în 9,4 secunde.

Transmisia funcționează fără ambreiaj, având patru trepte dedicate motorului termic și două pentru cel electric, alături de un al doilea motor electric cu rol de demaror integrat.

În rulare, sistemul hibrid este silențios la viteze mici și mizează intens pe rularea electrică în oraș.

Totuși, evaluatorii britanici au punctat două aspecte mai puțin rafinate: o ușoară smucitură simțită la schimbarea treptelor inferioare în sarcină și o pedală de frână cu o cursă inițială mai puțin liniară, cauzată de tranziția dintre frânarea regenerativă și cea mecanică.

Dotări generoase, dar și mici erori de tinerețe

Varianta Journey aduce o listă bogată de echipamente: scaune și volan încălzite, sistem audio 3D cu șase difuzoare, hayon acționat electric, plafon negru și jante de 19 inch. Consola centrală înaltă integrează spații utile de depozitare și chiar un spațiu refrigerat.

Pe parcursul celor 27.000 de kilometri, britanicii au notat însă și câteva mici nemulțumiri ergonomice și tehnice:

Comanda pentru încălzirea volanului a necesitat uneori mai multe apăsări consecutive ale butonului pentru a se activa.

Sistemul audio a înregistrat deconectări ocazionale ale conexiunii smartphone la pornire.

Pilotul automat adaptiv s-a dovedit extrem de sensibil la condițiile meteo nefavorabile, senzorii dezactivându-se rapid pe ploaie torențială, fără posibilitatea de a comuta pe un pilot automat convențional.

Verdictul după mii de kilometri: un cameleon social imbatabil

În ciuda unor plastice interioare mai dure sau a micilor neplăceri de ordin electronic, concluzia testului pe distanță lungă este covârșitor pozitivă.

Bigster a dovedit o fiabilitate excelentă, fiind capabil să îmbine utilul cu stilul fără a afecta bugetul proprietarului.

Realizatorul testului britanic a concluzionat că Dacia Bigster este „singura mașină de care ai nevoie” și modelul și-a câștigat pe merit locul alături de modele consacrate pentru polivalența lor, precum Volkswagen Golf sau Skoda Superb, fiind un vehicul extrem de capabil atât pentru naveta zilnică și cumpărături, cât și pentru călătorii lungi pe continent.

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