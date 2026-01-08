Dacia Hipster, descrisă de italieni drept „compactă, dar funcțională”

Potrivit Corriere della Sera, Dacia Hipster este „compactă, dar funcțională”, fiind gândită pentru mobilitatea urbană modernă.

„Are o lungime de 3 metri, o lățime de 1,55 metri și o înălțime de 1,53 metri, oferind spațiu pentru patru persoane și un portbagaj care, deși mic cu scaunele în poziție (70 de litri), ajunge la 500 de litri cu scaunele din spate rabatate. Greutatea? Doar 800 kg, cu aproximativ 20% mai puțin decât Dacia Spring.”

„Hipster Concept este răspunsul nostru îndrăzneț. Nu este doar o mașină, este o declarație”, spunea Katrin Adt. Foto: Readly.com

Designul este descris drept unul extrem de simplu și robust:

„Hipster arată ca o formă geometrică solidă, simplă și robustă, cu roțile poziționate la cele patru colțuri.”

Preț estimat sub Dacia Spring și chiar sub Sandero

Un alt element care a atras atenția jurnaliștilor italieni este prețul extrem de competitiv pe care Dacia l-ar pregăti pentru Hipster.

„Vorbim despre o listă de prețuri care nu numai că este mai mică decât cea a modelului Spring (17.900 de euro), dar poate chiar mai mică decât cea a modelului Sandero (13.950 euro)”, notează Corriere della Sera.

Dacia Hipster Foto: Dacia.ro

Dacă aceste estimări se confirmă, Dacia Hipster ar putea deveni una dintre cele mai accesibile mașini electrice din Europa, un argument-cheie pentru succesul său comercial.

Planuri mai ample pentru Dacia în 2026

Pe lângă lansarea Hipster, publicația italiană mai precizează că producătorul român are planuri ambițioase pentru anii următori:

„Dacia are în plan și o (ușoară) restilizare a modelelor Jogger și Sandero, precum și posibila lansare a unui automobil de dimensiuni medii, care ar trebui să fie un hibrid între un model cu cinci uși și un break.”

De la concept la realitate

Dacia a prezentat conceptul Hipster în octombrie anul trecut, sub forma unei mașini electrice mai mici și mai ușoare decât Spring, cu patru locuri, care este orientată clar spre mobilitatea urbană accesibilă.

Portbagaj Dacia Hipster Dacia Hipster Foto: Dacia.ro

Concept-carul Dacia Hipster, prezentat în luna octombrie, a fost deja recompensat cu două premii pentru design. De altfel, Dacia a primit nu mai puțin de 52 de premii internaționale, acordate de presa auto și organizații de profil din numeroase țări europene, în 2025.

Dacia Hipster i-a cucerit și pe irlandezi, care au spus despre acest model că este „absurd de drăguț”

Includerea sa în topul realizat de Corriere della Sera confirmă că Dacia Hipster este deja percepută ca un model-cheie pentru 2026, nu doar în Europa de Est, ci și pe piețele vest-europene, precum Italia.

