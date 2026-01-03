Cu un preț de aproximativ 4.000 de euro, acest model nu este disponibil în Europa.

Însă, Renault India va majora prețurile cu până la 2% începând cu ianuarie 2026 la Kwid, potrivit AutoX.

Astfel, dacă până acum Renault Kwid se vindea cu prețuri cuprinse între 4.000 și 5.500 de euro, prețurile cresc, iar Dacia Spring cu motor pe benzină se va vinde cu prețuri cuprinse între 4.150 și 5.700 de euro, în funcție de versiunea aleasă.

Renault Kwid se distinge de varianta electrică Spring, fabricată de Dongfeng și vândută în România.

Motorul oferă un cuplu de 92,5 Nm la 4.000 rpm și este cuplat la o transmisie robotizată Easy-R AMT cu cinci trepte.

Deși concepută pentru oraș, Kwid poate atinge o viteză maximă de 150 km/h pe autostradă, depășind performanțele variantei electrice.

Rezervorul de 28 litri permite parcurgerea a 600 km fără realimentare, o autonomie impresionantă pentru o mașină compactă.

În Italia, Dacia Spring nouă costă mai puțin decât o bicicletă, prin programul Rabla: poate fi cumpărată la 4.900 euro.

