Șoferul de taxi a fost amendat

Taximetristul a fost amendat de polițiști cu 500 de lei, potrivit legii, a anunțat Poliția Română: „Ultima sancțiune a fost aplicată în seara zilei de 10 iulie a.c., pentru refuzul taximetristului de a prelua un pasager. Măsura dispusă în acest caz a fost de reținere și anulare definitivă a legitimației de aeroport (interzicerea permanentă de a mai prelua pasageri de la aeroport)”, a precizat Compania Aeroporturi București.

Cum s-au desfășurat lucrurile: „Eu nu am reclamat niciun șofer către polițiști”

Într-o postare pe Facebook, Dacian Cioloș a povestit exact ce s-a întâmplat: „Am văzut tot circul iscat de faptul că am fost refuzat de un taximetrist alaltăieri seara la Aeroportul Henri Coandă. Am aflat ieri-dimineață că respectivul taximetrist a fost amendat și că i s-a retras licența de taximetrie. Ca să fie foarte clar: eu nu am reclamat niciun șofer către polițiști și nu cred că a fost vina taximetristului.”

Regula care a generat incidentul

Problema, explică Cioloș, este că „taximetriștii erau blocați de o regulă absurd de strictă, conform căreia atâta vreme cât mai sunt autoturisme taxi în față în coloană, ceilalți din spate nu pot lua clienți, chiar dacă taxiurile din față sunt blocate.”

El povestește că în acea seară, primul taxi din coloană era oprit pentru un control de rutină al poliției, iar șoferul celui de-al doilea lipsea. „Am mers, în ordine, la al treilea șofer din coloană. Primele două erau indisponibile, iar al treilea era disponibil, dar nu voia să plece în cursă pentru că primele două din fața lui erau încă acolo, chiar dacă erau blocate.”

Cioloș a încercat să afle de la polițiști cât va mai dura controlul, în speranța că primul șofer va putea pleca și va debloca astfel situația. Când a realizat că așteptarea va fi prea lungă, a renunțat și a comandat un Uber.

În opinia sa, „sancționarea șoferului care nu a vrut să mă ia mi se pare exagerată și nu va rezolva problema modului în care funcționează serviciul de taximetrie la aeroport.”

Soluția propusă de Dacian Cioloș

Cioloș propune o soluție simplă: „Dacă acea coloană de taxiuri din aeroport ar avea un coordonator care să repartizeze clienții pe mașinile disponibile luate la rând, probabil situația absurdă de ieri ar fi fost evitată.”

Acest incident scoate în evidență o problemă mai veche a serviciilor de taximetrie din România, unde regulile rigide și lipsa organizării clare creează frecvent blocaje și frustrări pentru călători. Sancțiunile aplicate șoferilor, fără a corecta sistemul, par mai degrabă măsuri de suprafață decât soluții reale.

În ultimele 6 luni, la Aeroportul Henri Coandă – Otopeni s-au constatat 29 de abateri ale taximetriștilor, sancționate prin suspendarea accesului, a transmis Compania Aeroporturi București.

Cine este Dacian Cioloș

Dacian Cioloș a fost premier tehnocrat în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017. Între octombrie 2021 și februarie 2022, a fost președintele USR Plus. Apoi, în mai 2022, a demisionat și din USR, iar în august 2022 a fondat REPER.

În iulie 2024, Cioloș a anunțat că își încheie mandatul de europarlamentar și că se retrage „pentru o bună perioadă” din politică.

Pe 18 martie, a fost numit consilier onorific al fostului președinte interimar al României, Ilie Bolojan, până la finalul mandatului.

Luna trecută, tot la Aeroportul Otopeni, a mai avut loc un incident. Un taximetrist i-a luat 400 de euro unui nigerian de 90 de ani pentru o cursă până în centrul Bucureștiului. Mai mult, a fost nevoie ca taxiul să fie împins, pentru că era stricat.