Principalele declarații ale lui Dacian Cioloș:

După cum știți președintele Iohannis mi-a cerut aseară să formez un nou guvern, după ce echipa USR la discuțiile de la Cotroceni a prezentat atât o propunere de premier cât și un program de priorități de guvernare..

Niciun alt partid nu și-a asumat ieri să meargă la Cotroceni cu un mandat de a forma un guvern cât mai rapid, un guvern cu puteri depline

Știu că în politica din România astfel de mișcări sunt văzute ca și jocuri politice, capcane sau în unele cazuri sunt jucate în mod populist. Noi ne-am asumat în mod foarte onest această responsabilitate dincolo de orice de jocuri pe care pot să le aibă anumite partide. Am ajuns într-o situație de criză și în această situație politicienii trebuie să-și asume responsabilități.

USR a făcut propunerea de premier și își asumă responsabilitatea formării unui guvern. Dincolo de candidatul desemnat pentru funcția de premier avem și idei despre cum putem ieși din criză pe termen scurt, dar și reforme care trebuie făcute.

Vreau să vă dau câteva exemple: pentru gestionarea creșterii prețurilor la energie suntem gata să discutăm cu potențiali parteneri și mă gândesc la partenerii din coaliție să găsim soluții dincolo de plafonarea prețurilor, noi ne gândim la reducerea TVA-ului la energie de la 19% la 5%.

De asemenea, propunem subvenționarea CET-urilor și credite fiscale pentru IMM-uri, ori exceptarea de la plata certificatelor verzi.

Sunt reforme restante ale coaliției care sunt importante pentru România. Multă lume întreabă de ce tot vorbim de desființarea SIIJ pentru că este un angajament al României în planul de reformare a Justiției, după ce a făcut PSD. După ne putem gândi și la eliminarea MCV-ului și să ne gândim la aderarea României la spațiul Schengen

În PNRR avem obiective de reformă: eliminarea pensiilor speciale, reforma pensiilor – și acest lucru trebuie făcut până în 2022. Reforma companiilor de stat: vrem să eliminăm excepțiile de la numirile de profesioniști în conducerea lor

Obiectivul nostru este clar să pregătim un guvern care să poată fi votat de Parlament și care să poată să lucreze pentru români.

Vom apela la partenerii noștri de guvernare PNL și UDMR, împreună cu minoritățile. Un acord care până acum nu a fost rupt nici de PNL, nici de UDMR. Nu cred că aceste partide vor refuza discuțiile pentru că asta ar însemna să prelungim o criză într-o stare de urgență sanitară. E vorba și de responsabilitate politică.

USR nu se teme să-și asume guvernarea, nu ne temem să ne asumăm situația gravă și socială și din punct de vedere sanitar. Avem și soluții, dar important este să avem un guvern instalat cât mai repede. Noi oferim responsabilitate și cerem asta și din partea partenerilor de coaliție. Mă gândesc la PNL și UDMR cu care vom avea discuții. Încercăm să refacem coaliția în forma ei inițială, așteptăm un gest de reciprocitate și din partea foștilor colegi.

Ieri în Biroul Național am stabilit și echipa de negociere din care face parte Dan Barna, Cătălin Drulă, Anca Dragu, Vlad Voiculeșcu și Ionuț Moșteanu. Am început să lucrăm și la un program de guvernare pornind de la obiectivele prioritare pe care le-am anunțat și ieri.

Am avut o discuție telefonică ieri seară și în această dimineață cu colegii de la PNL și cei de la UDMR și cu minoritățile, iar cel mai probabil o primă întâlnire o vom organiza mâine pentru că am înțeles că PNL avea în seara aceasta un birou politic pentru a discuta un eventual nou mandat. Mâine după ședința de guvern vom stabili o primă întâlnire în acest format.

Întrebare: Cei de la PNL vă trimit să faceți majoritate cu PSD și AUR. Cu cine veți face această majoritate pentru că din declarațiile publice niciun partid nu pare să voteze?

Dacian Cioloș: Acum genul acesta de declarații publice au mai fost, sunt poziții ale partidelor la început de discuții. Eu vreau să am discuții față în față cu liderii partidelor din coaliție. Nu este intenția noastră de a negocia o majoritate sau cu AUR. Am spus lucrul acesta, nu avem compatibilități politice. Intenția noastră este să discutăm cu partenerii din coaliție. Obiectivul meu e să discut cu colegii de coaliție. Eu sper să nu trebuiască să ajungem la cele 10 zile, e o perioadă de criză. Voi avea o primă discuție mâine cu ei

Întrebare: Unul dintre planurile pe care le aveau liberalii înainte să fiți dvs. desemnat de Klaus Iohannis, a fost desemnarea unui premier de sacrificiu din rândul liberalilor. Simțiți în acest moment că președintele Iohannis va desemnat ca premier de sacrificiu?

Dacian Cioloș: Dacă să îți asumi responsabilitatea într-o situație de criză în mod deschis și onest înseamnă sacrificiu până la urmă implicarea în politică a unor oameni ca noi e o formă de sacrificiu. Nu am intrat în politică pentru sinecuri, nu am nevoie de poziții de premier pentru CV. Am intrat pentru că avem un proiect. S-a tot spus că USR e un partid superficial, dar noi am crescut, vrem să le arătăm românilor că ne asumăm responsabilitate, că avem oameni și idei.

Întrebare: Vă veți da demisia din Parlamentul European pentru funcția de premier?

Dacian Cioloș: Incompatibilitatea intervine când devin premier.

Întrebare: Ce le puneți liberalilor pe masă ca să accepte măcar discuția cu USR? La ce ministere aveți de gând să renunțați sau cum reconfigurați structura guvernului?

Dacian Cioloș: Dați-mi voie să nu le transmit prin presă partenerilor noștri ce anume vreau să le propun. Nu discut acum de posturi, mandate. În primă fază trebuie să vedem dacă partenerii sunt gata să-și asume un astfel de proiect politic.

Întrebare: Vă depuneți mandatul dacă nu strângeți majoritatea în cele 10 zile?

Dacian Cioloș: Încă nu este de actualitate această situație. Vom avea discuțiile și în funcție de rezultat vom decide cum mergem mai departe

Întrebare: Din echipa de negociere fac parte Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă, care au avut relații tensionate cu premierul Florin Cîțu? Cum se vor desfășura discuțiile în aceste condiții?

Dacian Cioloș: Aceste discuții nu se vor duce emoțional, e nevoie de rațiune. Suntem oameni maturi și raționali. Dincolo de emoții, de ce ne place și nu ne place.

Întrebare: Nu a fost încălcat protocolul de guvernare prin votul dvs de la moțiunea de cenzură?

Dacian Cioloș: Nu pentru că noi acolo nu am votat împotriva unui program de guvernare pe baza căruia am stabilit să lucrăm împreună în acest proiect al coaliției.

Întrebare: Dacă nu obțineți un vot, usr va accepta să rămână alături de PNL la guvernare în condițiil în care PNL vine cu a doua propunere de premier Florin Cițu?

Dacian Cioloș: Nu vreau să intru în speculații. Avem analize, discuții pe care le-am început, în momentul de față nu este obiectivul meu să comentez astfel de potențiale scenarii.

Întrebare: Cum ar trebui să arate Executivul Dacian Cioloș? Vreți un guvern mai suplu? Liderii PNL și UDMR vor rămâne vicepremieri?

Dacian Cioloș: Toate subiectele acestea sunt deschise. Important e să începem discuțiile serioase despre formarea unui guvern

Întrebare: A răspuns Florin Cîțu la acel SMS?

Dacian Cioloș: Am avut o discuție telefonică cu domnul Florin Cîțu în această dimineață și am convenit să ne vedem mâine la prânz.

Întrebare: În acest moment PNL se împarte în două tabere.Ludovic Orban controlează cam 40 de parlamentari, veți avea negocieri separate?

Dacian Cioloș: Evident că noi discutăm instituțional cu partidele, dar eu am discutat și discut și cu liderii PNL. Nu intenționez să intru în discuțiile interne ale PNL. Evident sunt deschis la discuții cu cei care susțin un astfel de proiect.

Întrebare: Klaus Iohannis a transmis un mesaj de încredere? Chiar credeți în buna credință a președintelui, sau a fost o desemnare la cacealma?

Dacian Cioloș: Klaus Iohannis mi-a dat încrederea, e un mesaj important pentru mine. Majoritățile se construiesc în parlament. Fiecare în politică își asumă deciziile. Noi ne-am asumat această decizie când niciun partid nu a desemnat un premier, noi ne-am asumat. Ce decizii au luat alții, și le asumă ei. Românii ne judecă. Am auzit toate analizele, dar noi am spus că ne asumăm guvernarea. O să vă spun ce șanse vom avea după o primă discuție

