”Am văzut că nu mai am miros şi gust şi m-am dus şi m-am testat şi sunt pozitiv. Sunt cu o formă uşoară, fără gust, fără miros, puţină tuse şi atât, nu am febră, nu… Am făcut sâmbătă seara CT, analize de sânge, tot şi am o schemă de tratament. Chiar n-am nicio idee de unde aş fi putut să iau, dar la câţi vin la mine în birou, vă daţi seama. Pe secţii n-am fost în ultima perioadă, chiar m-am protejat mai mult decât trebuie. Colegele de acolo, şi secretara, şi de la Resurse Umane, fata de la Financiar, sunt negative. S-au testat duminică, atunci când au auzit că sunt eu pozitiv. Şi ele au ieşit negative“, a declarat Dan Stana pentru ziarul Adevărul.

Soţia managerului a fost, de asemenea, testată, iar rezultatul a fost negativ. Acesta și familia lui se află în prezent în izolare la domiciliu.

În Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, care are o secţie întreagă destinată tratării pacienţilor cu COVID-19, au fost diagnosticate în ultimele două săptămâni zeci de cazuri în rândul personalului.

Printre cazurile noi raportate se numără un angajat al Spitalului Judeţean de Urgenţă, un angajat al Spitalului Municipal Caracal, un angajat de la Ambulanţa Drăgăneşti-Olt şi trei cazuri în unităţile de învăţământ.





