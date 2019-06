Edilul Capitalei, Gabriela Firea, anunţa, înainte de ultimul CexN al PSD, că Primăria Municipiului București se află în „faliment nedeclarat”, alături de primăriile de sector.

Primarul general spunea vineri că instituția pe care o conduce are nevoie „urgent” de un miliard de lei pentru a-și asigura activitatea.

Luni, la şedinţa Biroului Permanent Naţional, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD, este vinovat de situaţia financiară de la Primărie, menţionând că premierul Viorica Dăncilă a spus într-o şedinţă că nu a fost lăsată să se implice şi că „altcineva” a făcut bugetul.

„În primul rând, din deficitul de un miliard de lei pe care îl avem la Primăria Capitalei, jumătate din sumă am contractat-o printr-un împrumut la Trezorerie şi sperăm ca miercuri să ne fie aprobat acest împrumut pentru a plăti o factură la gaze. Cealaltă jumătate de 500 milioane de euro vom găsi soluţii şi în interiorul Primăriei şi cu ajutorul Ministerului de Finanţe pentru a acoperi această sumă care nu ne-a fost repartizată, deşi este prevăzută în bugetul de stat de la Ministerul de Finanţe. Noi nu cerem favoruri, nu cerem ceva în plus. După ce bugetul acordat Primăriei Capitalei a fost mic, nici acela nu a venit. Minusul de 500 de milioane din decembrie, plus alte 500 milioane provenite din minusuri pentru fiecare lună începând din ianuarie, vă daţi seama că s-a adunat un deficit. Ne vom echilibra”, a afirmat Firea, înainte de şedinţa PSD.



