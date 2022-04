La începutul lunii decembrie a anului trecut, Daniel Onoriu ajungea de urgență la spital cu hemoragie internă. Pilotul de raliuri suferise înainte cu puțin timp o operație de micșorare a stomacului în Turcia, însă situația s-a complicat când a ajuns în România. El a stat în comă aproape de luni, timp în care medicii erau destul de rezervați în ceea ce privește recuperarea lui. Familia s-a rugat încontinuu pentru sănătatea lui, astfel că acesta și-a revenit ca printr-o minune. „Medicii nu mi-au mai dat nicio șansă, dar Dumnezeu a vrut să trăiesc”, a spus Daniel.

Nepotul regretatei Gabi Luncă a fost externat la începutul lunii martie și s-a întors acasă la familia lui. Daniel Onoriu se deplasează foarte greu acum, iar de câteva ori s-a fotografiat în scaun cu rotile. Pilotul de raliuri a mai fost 9 zile în comă, în anul 2006, atunci când a suferit un grav accident.

„Fizic de abia pot să merg”

Miercuri, 20 aprilie, Daniel a fost prezent în platoul de la „Acces Direct”, fiind prima apariție la TV după tragedia prin care a trecut. Pilotul de raliuri a povestit despre experiența traumatizantă pe care a avut-o.

„M-am lăsat de curse, aș fi vrut să mă reapuc anul ăsta, dar acum nu mai pot. Fizic de abia pot să merg. Am fost de foarte multe ori în Turcia, spitalele sunt altfel decât la noi, dar uite că eu am avut ghinion. Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii”, a povestit Daniel Onoriu, la Antena Stars.

Înainte de a se opera, el avea 114 kilograme și își dorea să slăbească ca să se poată reapuca de curse. Daniel Onoriu mărturisește că nu se suporta gras și nu îi plăcea deloc cum arată.

„Eu am avut 114 kilograme. Înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150. Au făcut operație ca să slăbească. M-au încurajat. Și am făcut operația și uite că din toți oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă și peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine”, a mai spus Daniel Onoriu.

