Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat marți, 22 septembrie, o hotărâre prin care permite plata unei datorii de 34.047.130 lei către Societatea de Transport București (STB), pentru servicii de transport prestate în prima jumătate a anului 2021, între ianuarie și iulie.

Peste 34 de milioane de lei pentru servicii STB din 2021

Măsura vine după ce STB a demarat procedura de executare silită împotriva Primăriei, din cauza unor facturi de regularizare emise pentru o perioadă în care serviciul a fost asigurat fără un contract valabil, în contextul pandemiei.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADITPBI) a transmis, conform hotărârii, încă din 2023 și 2024 facturi de regularizare anuală, în baza rapoartelor de audit tehnico-economic pentru perioada 2018 - 2022.

La momentul respectiv, Direcția Transporturi a considerat că nu există un angajament legal în baza căruia serviciile facturate să poată fi lichidate și ordonanțate la plată și a propus ca serviciul prestat să fie recunoscut printr-o hotărâre a Consiliului General, potrivit Agerpres.

Bogdan Boza, directorul juridic al ADITPBI, a explicat că, în contextul pandemiei de COVID-19, contractul dintre asociație și STB a fost prelungit în mod succesiv în anii 2020 și 2021.

STB nu a mai așteptat rezolvarea pe cale administrativă, iar în 2025 compania a cerut executarea silită a datoriei. ADITPBI a informat Primăria București în iulie 2026 privind executarea silită pentru suma de 34.047.130 lei.

STB a intrat în insolvență

Amintim că Tribunalul București a admis pe 8 septembrie cererea de intrare în insolvență a STB. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL.