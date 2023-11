Cameron a fost numit luni în funcţia de ministru de externe, o revenire pe cât de spectaculoasă, pe atât de neaşteptată pe scena politică a celui care a declanşat în 2016 referendumul cu privire la Brexit.

Titlul confirmat vineri – în forma completă The Rt. Hon. (Right Honourable) the Lord Cameron of Chipping Norton – ilustrează vechile legături ale acestuia cu oraşul Chipping Norton, din fosta sa circumscripţie Witney, comitatul Oxfordshire, din sud-estul Angliei.

Pe când era premier, Cameron era cunoscut ca fiind membru al aşa-zisului „grup Chipping Norton”, un grup de elită care locuia în zonă şi din care mai făceau parte, între alţii, Rebekah Brooks (directoarea executivă a News International), jurnalistul Jeremy Clarkson (vedeta TopGear) sau Elisabeth Murdoch (fiica magnatului media Rupert Murdoch).

La începutul săptămânii, biroul lui Sunak a anunțat că regele Charles al III-lea a aprobat ca lui David Cameron să i se acorde un loc în Camera Lorzilor, ceea ce îi permite să revină în guvern deşi nu mai este membru ales în parlamentul de la Londra.

El urmează să fie prezentat oficial în Camera Lorzilor luni, când va depune şi jurământul.

