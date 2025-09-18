„Nu a fost niciodată un refuz, ieri s-au suprapus două activități, s-a lungit o ședință la Parlament și nu am putut sa vin la întâlnirea cu primarii, dar când ai doi vicepremieri și ministrul de resort înseamnă că a fost o întâlnire cât se poate de bună”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că în ultimele trei luni, de când conduce Executivul, s-a întâlnit de cel puțin zece ori cu autoritățile locale. În plus, având 20 de ani de experiență în administrație, cunoaște problemele lor.

Acesta a adăugat că înțelege dificultățile prin care trec primarii atunci când trebuie să reducă cheltuieli.

„Niciun primar sau președinte de Consiliu Județean nu este mulțumit atunci când trebuie să reducă personalul. Dar, în realitate, statul a transferat sume mari către administrațiile locale pentru a putea funcționa. În prezent nu mai dispunem de acești bani, iar și primăriile trebuie să participe la efortul de diminuare a cheltuielilor”, a declarat premierul.

Tot joi, Ilie Bolojan a declarat că în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază sunt colectate în prezent date din piață, se analizează evoluțiile și se urmărește reacția marilor distribuitori, iar în funcție de aceste informații, săptămâna viitoare va fi luată și comunicată o decizie, așa cum a anunțat Libertatea în premieră.



