Mulți oameni folosesc zilnic chiuveta fără să se gândească la scopul unui mic orificiu situat în partea superioară. Deși pare doar un detaliu estetic, acest „preaplin” are un rol esențial.

Potrivit experților, designul său previne inundarea casei în situații neprevăzute.

Ce este preaplinul?

Preaplinul este un canal suplimentar care conectează orificiul superior al chiuvetei la sistemul de scurgere principal.

Atunci când nivelul apei depășește limita, excesul se direcționează prin acest orificiu către canalizare, protejând astfel podeaua și mobilierul.

Protecție împotriva inundațiilor

Funcția principală a preaplinului este să evite inundarea locuinței. Situații precum blocarea scurgerii principale, uitarea robinetului deschis sau deschiderea accidentală a acestuia de către copii pot duce la acumularea apei.

Când nivelul apei atinge preaplinul, excesul este evacuat automat. „Este un detaliu tehnic care salvează utilizatorii de multe probleme”, explică specialiștii în instalații sanitare.

Pe lângă rolul de protecție, preaplinul accelerează procesul de scurgere a apei. Asigură accesul suplimentar de aer în sistemul de drenaj, prevenind formarea unui vid puternic și garantând o scurgere uniformă.

De ce nu trebuie acoperit?

Unii proprietari aleg să acopere preaplinul pentru a îmbunătăți aspectul chiuvetei. Experții avertizează că această practică este riscantă.

„Dacă preaplinul este blocat, apa poate să inunde rapid locuința”, subliniază aceștia. Pagubele pot fi considerabile, inclusiv riscul de a afecta vecinii.

Fiind utilizat rar, preaplinul poate acumula reziduuri de săpun, pastă de dinți și alte cosmetice. Aceste acumulări favorizează dezvoltarea bacteriilor, generând mirosuri neplăcute.

Cum se curăță corect?

Pentru a evita astfel de probleme, preaplinul trebuie curățat periodic. Experții recomandă spălarea canalului cu apă fierbinte, utilizarea unui detergent blând și curățarea cu o perie subțire.

„Îngrijirea regulată previne acumulările de murdărie”, adaugă specialiștii.

Nu toate chiuvetele moderne sunt dotate cu preaplin. Modelele de design minimalist, întâlnite în băile de oaspeți sau în spații decorative, pot fi lipsite de acest sistem de protecție.

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