De ce e iar scandal în USR înainte de alegeri. Adversarii actualei conduceri acuză practici dictatoriale. Replica lui Dan Barna

Prima dintre contestările “opoziției interne” se referă la faptul că unii dintre cei mai activi și vocali aleși ai USR ar putea pierde trenul. Întrebarea este: De ce și-ar sacrifica un partid oamenii cu notorietate, care au ieșit în evidență în mandatul legislativ 2016-2020?

Ce spune opoziția: Lista de delegați, făcută după chipul și asemănarea “grupării Barna”

Unul dintre cei trei membri ai USR cu care am discutat, sub protecția anonimatului, a sintetizat situația, așa cum o vede el: “Nu sunt în tabăra potrivită. Cine vor ei va fi parlamentar, cine nu vor ei nu va fi parlamentar”.

Politicianul a explicat mecanismul prin care pe lista de candidați vor rămâne doar cei agreați de “gruparea Barna”

Au publicat o listă pe castigambucurestiul.ro de delegați pe care ei îi sprijină, adică Vlad Voiculescu și Claudiu Năsui, a fost puternic promovată intern și au ieșit acei delegați pe București. Membru USR:

Un alt reprezentant al Uniunii Salvați România a detaliat mecanismul pe care îl suspectează că a diminuat democrația internă a partidului.

“Ce s-a întâmplat efectiv. Cu puțin timp înainte de alegerea delegaților, duminică seară, a apărut site-ul câștigambucureștiul.ro, care nu a fost asumat oficial de cineva, dar toată lumea a înțeles că e mesaj dat de Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu către membrii filialei București USR și PLUS să aleagă doar acei delegați care apăreau pe acel site. Mesajul era de fapt: Dacă vreți să iasă parlamentarii pe care îi dorim noi, trebuie să alegeți delegații ăștia”, a spus acesta.

Dintre cei care lipsesc: Ana Ciceală, Florina Presadă, Teodora Stoian

Un alt membru USR a confirmat nemulțumirea din partid față de modul cum au fost desemnați delegații.

La noi în partid sunt tot felul de grupări și sensibilități. Am fost surprins să văd că de obicei conferința municipală a delegaților pe București avea mai mult de 100 de membri, acum s-a redus semnificativ la 70 și doar 35 sunt de la USR, că restul sunt de la PLUS. Iar votul pentru desemnarea lor s-a exercitat cu o presiune foarte mare din partea conducerii partidului. De exemplu, m-a mirat că la filiala sectorului 3 nu și-a găsit locul printre cei 15 delegați Ana Ciceală, care totuși a muncit pentru partid și pentru filială. A căzut fix sub linie. De asemenea, Florina Presadă a căzut sub bară la aceeași competiție. Teodora Stoian, și ea, deși face parte din Biroul Național. Și alte persoane care nu reprezintă exact opțiunile conducerii.

Liderul USR București, Claudiu Năsui, explică: “În loc să umblăm pe sub mână cu tot felul de liste, am ales să le publicăm transparent pe un site”.

Lista delegaților asumată de liderii USR și PLUS București și votată întocmai

Claudiu Năsui a continuat.

Și ceilalți au susținut o listă de recomandări, doar că nu deschis și asumat. Claudiu Năsui:

Libertatea a făcut rost, pe surse, de lista amintită de Claudiu Năsui a delegaților de la sectorul 3 propuși de taberele anti-Barna.

Ce spune Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu a reacționat și el la acuzațiile nemulțumiților din USR și s-a declarat total în afara acestor jocuri de culise.

Acesta este sistemul de alegeri prin delegați, cu liste. Nu poți scăpa de ele decât dacă se aleg toți direct, prin vot universal. PLUS avea acest sistem, USR avea sistemul cu delegați. Dacă a rămas să fie alegeri prin delegați, faci liste. Ce e diferit la noi este că le-am publicat transparent ca pe niște recomandări. Oamenii au votat tot ce au vrut ei. Vlad Voiculescu:

Barna: “Nu președintele pune candidați cu mâna lui”

Claudiu Năsui susține că nici dacă ar vrea nu ar putea influența votul.

“Prin Protocolul Alianței s-a stabilit sistemul de vot cu delegați. Când am făcut vot universal la Consiliul General și nu le-a convenit rezultatul au contestat votul la Comisia de Arbitraj și m-au ținut blocat până în ultima clipă. Acum au fost peste 2.500 de membri USR PLUS care au votat aceste liste. Poți recomanda, dar nu poți impune oamenilor ce să voteze”, a declarat Năsui.

Dan Barna le-a reamintit nemulțumiților că USR are același statut din 2016 și nimeni nu l-a contestat.

Acest statut prevede, pentru alegerile interne pentru parlamentari, vot prin delegați, nu vot universal. Pot înțelege că el poate fi contestat uneori, dar nimeni nu a venit în patru ani cu propuneri concrete să-l schimbăm. Nu s-a făcut nicio modificare la procedură în ultimele luni pentru a favoriza o direcție sau alta. Practic sunt aceleași reguli cunoscute și acceptate de toți candidații din momentul intrării în cursă. Un lucru e clar, nu președintele pune candidați cu mâna lui. Nu există nici o pârghie pentru asta. Dan Barna:

“Avem o conducere centrală în care sunt reprezentate toate curentele din partid”

Barna a detaliat sistemul: Avem un statut clar, care prevede desemnarea prin delegați, avem o Comisie de Arbitraj total independentă, fiecare membru fiind ales individual și direct de către congres și avem o conducere centrală în care sunt reprezentate toate curentele din partid. Sunt dezbateri și discuții aprinse în ședințele conducerii, iar deciziile sunt tranșate prin vot. E la fel ca oriunde în lume. Nu există altă modalitate democratică de a lua decizii.

De cealaltă parte, nemulțumiții spun că, de fapt, echipa liderului USR și conducerea PLUS s-au înțeles la București, iar ceilalți membri ai Uniunii Salvați România nu vor fi reprezentați.

Vechii “useriști” susțin că Bucureștiul a fost predat către PLUS

“Bătălia a fost tranșată de PLUS. Practic echipa Barna formează la București majoritate cu PLUS, în detrimentul celor din USR care nu sunt neapărat de acord cu ce vor cei din actuala conducere”, susține unul dintre contestatari.

Claudiu Năsui neagă vreun aranjament. “Să aștepte rezultatul votului, nu voi face campanie împotriva niciunui candidat, mai ales împotriva unor parlamentari cunoscuți ai USR. Evident că voi susține și eu oameni care chiar au muncit în Parlament și pentru USR PLUS în ultimii patru ani”, a subliniat Năsui.

Declarația sa vine în contextul în care Libertatea a aflat, pe surse, că există unele nemulțumiri în USR față de anumiți parlamentari care s-au reprezentat mai mult pe sine decât partidul și care ar fi acționat inclusiv împotriva intereselor USR.

Și Vlad Voiculescu a negat că ar exista un palier subteran al înțelegerii cu echipa Barna.

Am decis împreună că e mai bine să fim transparenți și să facem recomandările public, în loc să trimitem listuțe pe WhatsApp cum au făcut alții. De aceea suntem diferiți de alte partide, pentru că suntem transparenți. Vlad Voiculescu:

Candidatul diaspora, eliminat din joc. “Nu e omul cui trebuie, pur și simplu”

Un alt scandal care a ținut prima pagină în ultima săptămână este eliminarea de pe listă a lui Vlad Teohari, ales de filiala USR PLUS Diaspora pe primul loc la Camera Deputaților, și înlocuirea lui cu Iulian Lorincz.

“Vlad Teohari a fost pe primul loc, a fost ales de USR PLUS Diaspora și l-au făcut din pix. I-au reproșat că a semnat alături de alți 100 de membri USR o scrisoare de susținere pentru Olimpia Ardelean. Dar au lăsat pe listele pentru diaspora o altă persoană care a semnat și ea, chiar dacă a fost pusă pe un loc neeligibil”, a declarat unul dintre cei trei membri USR care au discutat cu Libertatea sub protecția anonimatului.

“Comisia de Arbitraj i-a invalidat candidatura pe motive de integritate și conducerea a votat. Scorul a fost de 13 la 12. Nu e omul cui trebuie, pur și simplu”, a continuat omul din ”opoziție”. Un alt om din USR a confirmat că ar exista o tactică de înlăturare a celor care au greșit echipa.

Olimpia Ardelean, “o conștiință vie a USR”

Domnul Teohari e un băiat tânăr și a inventat o brățară pentru bolnavii de epilepsie care poate avertiza declanșarea unei crize, un lucru foarte util. L-au sancționat pentru că a semnat o scrisoare de susținere pentru Olimpia Ardelean, care era o conștiință vie a USR. Dar o altă persoană care a semnat a rămas pe listă. Adică cum, la unii semnătura contează și la alții nu? Și ce semnătură! Era o semnătură pentru apărarea unor principii de integritate. Nu era o semnătură pentru adresarea de insulte șefului partidului, nu despre asta era vorba.

Aceeași persoană din USR a semnalat și un alt episod: “La diaspora s-a mai întâmplat ceva dubios. A fost o luptă strânsă pentru șefia organizației. A candidat Emanuel Stoica, un oponent al echipei Barna, și cineva din echipa Barna. Și a câștigat Emanuel Stoica. Și la două săptămâni după, Biroul Național l-a suspendat din partid pentru un an. Se găsesc motive, faptul e că l-au suspendat. I-au oprit și candidatura la parlamentare, pentru că el ar fi vrut să candideze”.

Și în chestiunile legate de diaspora, Dan Barna îi contrazice pe contestatarii săi.

“Comisia de Arbitraj a fost aleasă de congres. Este total independentă de conducere. Biroul Național nu poate modifica deciziile ei. Iar în acest caz, comisia a decis prin vot cu 7-4, respectiv 8-3 să acorde avize negative pentru candidatul Vlad Teohari și la integritate, și la criteriul politic. Al doilea criteriu e opțional și conducerea partidului votează, dar criteriul integrității e obligatoriu și eliminatoriu, nu depinde de opinia Biroului Național”, a subliniat Barna.

Acesta a admis că singurul reproș adus lui Teohari este că a semnat scrisoarea de susținere pentru Olimpia Ardelean.

Întrebat ce face cu ceilalți 100 de semnatari, dintre care unii sunt parlamentari cunoscuți, dacă vor fi și ei eliminați din cursă, Barna a spus că speră ca “membrii Comisiei de Arbitraj să facă o analiză mai amănunțită a situației, mai cu precauție. Cred că nu vom ajunge ca anumiți parlamentari importanți ai USR, pe care îi aleg în acest moment delegații din filialele lor, și le urez succes, să nu mai poată candida”.

Acuzații din interior: USR nu mai e partidul oamenilor liberi

Cei trei membri USR, intervievați de Libertatea și care nu sunt de acord cu practicile actualei conduceri, susțin că USR ar risca să piardă avantajul inițial avut în fața partidelor clasice.

“Partidul ăsta nu e al unei grupări. Partidul ăsta trebuie să fie al electoratului. Oamenii știu ce vor să voteze. Ei sunt în logica și că oricum electoratul va vota USR PLUS, indiferent de candidații de pe listă, că nu au ce altceva mai bun să voteze. Merg pe o logică din asta că electoratul nu are alternativă și îi țin captivi pe oameni”, afirmă unul dintre ei.

O altă opinie similară. “Acest partid era partidul oamenilor liberi, în care puteai să spui ce vrei și îi reprezentai pe cetățeni. Acum direcția e alta. Dacă nu se opresc, înseamnă că USR nu mai este partidul altfel, înseamnă că este o altă clică ce seamănă cu alte clici. Ori e ceva de substanță și vine cu proiecte, ori e încă o clică care vrea să-și pună în funcție diverse persoane și care dă mâna cu sistemul actual, de care ne-am săturat de 30 de ani. Despre asta e vorba. Oamenii au votat USR pentru că au sperat că este altceva”, spune un membru USR.

Dan Barna susține că sunt declarații de campanie internă în partid.

Așa spun mereu cei care pierd cursa internă în partid. E normal să existe nemulțumiri. La București sunt 125 de candidați pe 17-18 locuri posibil eligibile, deci după alegeri vor fi mulți colegi nemulțumiți. USR are un mecanism modern față de alte partide. Delegații sunt aleși tot de majoritatea membrilor, iar delegații votează candidații. Președintele partidului nu are niciun cuvânt de spus. Eu mă duc acum la Sibiu să-mi fac campanie pentru parlamentare, sper să obțin sprijinul colegilor de acolo. Fiecare parlamentar trebuie să obțină votul de susținere din filiala sa.

Dan Barna:

Claudiu Năsui are și el contraargumente: “Nici eu, dacă nu sunt votat, nu ies. Dan Barna, dacă vrea să iasă soția, mama, nu are cum, trebuie să treacă prin alegeri. Alegerile vor decide”.

Vineri, sâmbătă și duminică sunt conferințele județene în care membrii USR PLUS își vor alege candidații.

Cele două partide, în lipsa definitivării fuziunii, s-au înțeles pentru poziția pe liste doar în 11 județe. În rest, locurile pe listă vor fi decise tot prin vot. Liderii USR PLUS spun însă că bătălia pentru locuri e firească și democratică și nu există scandal în Alianță.

Dan Barna nu a vrut să avanseze o cifră clară, dar spune că se așteaptă la un scor de cel puțin 20% la parlamentare.



