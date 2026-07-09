„Cu cât mai mult ne va lovi regimul de la Kiev infrastructurile, cu atât mai mult vom extinde zona de securitate pe front”, a ameninţat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„O nouă escaladare va fi în măsură să prelungească operaţiunea militară specială”, a continuat el, folosind eufemismul utilizat de regimul de la Moscova pentru a desemna războiul de agresiune pe care îl poartă împotriva Ucrainei.

Donald Trump a apreciat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, că „escaladarea” atacurilor ucrainene ar putea pune presiuni asupra agresorului rus și „să ajute la oprirea” războiului.

Secretarul american de stat Marco Rubio a apreciat, la rândul lui, că „ruşilor le este tot mai greu să-şi apere propriul spaţiu aerian”.

Administrația Trump speră că această situaţie „va permite de acum crearea condiţiilor necesare negocierii sfârşitului acestui război”, a declarat șeful diplomației americane.

„Asta e o idee greşită. Acesta este motivul pentru care agravarea tensiunilor şi acţiunile care merg în sensul unei escaladări nu vor contribui în niciun caz la procesul de pace”, a răspuns Peskov.

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra rafinăriilor, depozitelor de petrol şi petrolierelor din flota-fantomă, provocând o penurie de carburanţi în Rusia.

Eforturile americane de mediere a războiului ruso-ucrainean se află într-un punct mort de la izbucnirea războiului din Iran, pe 28 februarie. Kremlinul a respins anterior propunerile de pace făcute atât de Kiev, cât și de Washington.

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