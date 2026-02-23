O însoțitoare de bord explică de ce stewardesele te salută zâmbind când urci în avion

Zâmbetul însoțitorilor de bord ascunde o misiune importantă: evaluarea discretă a pasagerilor, conform unui raport publicat de Express.uk.

De la momentul îmbarcării, echipajul de cabină analizează fiecare detaliu care ar putea indica posibile riscuri de siguranță sau urgențe medicale.

„Oamenii cred că suntem acolo doar pentru a servi băuturi și a demonstra cum funcționează vestele de salvare. Dar suntem observatori instruiți. În momentul în care pășești în avion, te citim ca pe o carte”, a declarat Sarah, o însoțitoare de bord, potrivit sursei citate mai sus.

Ce urmăresc însoțitorii de bord la pasageri care se urcă în avion

Echipajul acordă o atenție sporită comportamentului și stării fizice a pasagerilor încă din prima clipă a îmbarcării. Aceștia sunt instruiți să identifice semne de intoxicație, comportamente neobișnuite sau orice indicii de anxietate, agresivitate ori suferință emoțională.

Aceste detalii pot indica riscuri potențiale, inclusiv atacuri de panică sau perturbări pe durata zborului. În plus, echipajul observă stabilitatea fizică a pasagerilor – cum merg, dacă au dificultăți de echilibru sau semne de afecțiuni medicale ascunse. Această evaluare rapidă poate preveni incidente nedorite pe durata călătoriei.

Tehnica secretă implică inclusiv observarea detaliilor aparent banale precum haine sau bijuterii

Alegerile vestimentare și modul în care pasagerii își transportă bagajele de mână sunt alte aspecte monitorizate.

Ținutele nepotrivite, bijuteriile masive sau hainele largi pot reprezenta riscuri în caz de turbulențe sau evacuare de urgență.

În același timp, dificultățile în manipularea bagajelor pot semnala necesitatea unui sprijin suplimentar sau pot indica posibile probleme de siguranță.

Motivele pentru care însoțitorii de bord efectuează această verificare

Această rutină face parte dintr-un „sistem de avertizare timpurie” care ajută echipajul să fie pregătit pentru eventuale situații de urgență.

Identificarea călătorilor care ar putea necesita ajutor special, cum ar fi părinții cu copii mici, persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități, este crucială pentru a asigura o călătorie în siguranță pentru toți pasagerii.

În concluzie, deși zâmbetul cald al însoțitorilor de bord poate părea doar o manifestație de ospitalitate, în realitate este parte a unei proceduri esențiale menite să garanteze siguranța și confortul fiecărui pasager pe durata zborului.

Recent, o însoțitoare de zbor a dezvăluit majoritatea regulilor nescrise pe care turiștii nu le știu atunci când se urcă în avion. Aceasta avertizează împotriva glumelor nepotrivite și oferă inclusiv sfaturi de igienă la bord.

