Numai că acest lucru nu s-a întâmplat în cei cinci ani scurși de la acel moment și nici nu se va desfășura prea curând.

Metrorex susține acum că nu mai are dreptul de a face licitații pentru spațiile în cauză.

„Metrorex S.A. are calitatea de concesionar al bunurilor proprietate publică a statului, respectiv stațiile de metrou, iar, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concesionarul nu are dreptul de a închiria aceste bunuri. În acest context, Metrorex S.A. își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a legislației aplicabile”, afirmă regia de stat, la solicitarea Libertatea.

Răspunsul este semnat de Mariana Miclăuș, directorul general al companiei.

Zilnic, metroul bucureștean este folosit de 600.000 de oameni.

În gări și pe autostrăzi se poate

Situația este ciudată, în contextul în care alte companii de stat pot să facă activități similare: în gările CFR există chioșcuri cu alimente sau ziare, iar pe autostrăzile administrate de CNAIR există benzinării.

Aceasta a revenit în centrul atenției în contextul caniculei din această vară, după ce unii dintre călătorii din metroul bucureștean au început să critice online compania de stat din cauza lipsei apei, iar altora li s-a făcut rău.

Scandalul spațiilor închiriate

Societatea a demolat în 2021 chioșcurile instalate anterior după un scandal imens la acel moment. Spațiile comerciale erau concesionate către firma sindicatului de la metrou, Sindomet Servcom, care mai departe închiria către alte firme.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început în 2022 un dosar penal asupra liderului sindical Ion Rădoi, fost parlamentar PSD. Acesta era investigat pentru șantaj și folosirea funcției pentru obținerea de foloase necuvenite.

Contractul inițial a fost semnat în 2003. La acel moment, era un contract de asociere în participațiune pentru administrarea în comun a spațiilor, conform DNA. În realitate, firma sindicaliștilor a administrat singură spațiile. Veniturile ilegale ale firmei s-ar fi ridicat la 10 milioane de euro.

PressHub scria în 2022 că în încercarea de a salva spațiile, Rădoi a fost ajutat de Robert Negoiță – primarul sectorului 3, și Cristian Popescu Piedone – fostul primar al sectorului 5. Sindicatul chiar a implicat membri în campaniile electorale, conform sursei citate.

De asemenea, sindicaliștii ar fi vehiculat ideea apelării la „rakeți” ucraineni pentru eliminarea lui Cătălin Drulă (USR), care la momentul dezmembrării chioșcurilor era ministru transporturilor, și a lui Ștefan Paraschiv – șeful Metrorex de atunci, potrivit PressHub.

Proiect de lege, majoritate incertă

Metrorex spune însă există un proiect de lege care să reglementeze situația.

„Totodată, se analizează permanent și se caută soluții pentru creșterea veniturilor din activități conexe celor de bază, sens în care a fost inițiat un proiect de lege, aflat în prezent pe circuitul de avizare, în vederea instituirii cadrului legal necesar pentru închirierea unor părți ale infrastructurii publice administrate de Metrorex S.A., precum și pentru clarificarea regimului veniturilor obținute din aceste activități”, afirmă compania.

„La acest moment, proiectul își urmează etapele de avizare, urmând ca eventualele demersuri privind amenajarea unor spații comerciale să fie analizate ulterior, în funcție de cadrul legal aplicabil, sursele de finanțare și condițiile tehnice existente”, mai spune compania.

În acest moment însă Guvernul este demis și nu există o majoritate certă care să susțină un alt Executiv în Parlament, astfel că este în dubiu cine ar susține proiectul.

Aparate vechi, în 10 stații

De asemenea, Metrorex mai spune că în rețeaua de metrou au rămas zece stații în care vechile turnichete nu au fost schimbate.

Acestea sunt Nicolae Grigorescu 2, 1 Decembrie 1918, Nicolae Teclu, Anghel Saligny, Gara de Nord 2, Basarab 2, Grivița, 1 Mai, Jiului, Parc Bazilescu.

Compania arată că indicatorii tehnici pentru proiect au fost aprobați de Guvern în 28 august 2024.

De atunci până acum au trecut doi ani.

În acest moment a fost demarată o procedură de atribuire. Nu se cunoaște data la care investiția va porni fizic, dar compania spune că termenul de finalizare este de 7 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

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