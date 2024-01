China a avut doar 9 milioane de nașteri, jumătate față de 2017, în timp ce decesele au fost de 11 milioane, cu jumătate de milion mai mult decât în 2022. Adică un spor negativ. Asta înseamnă că populația Chinei s-a redus cu 2,08 milioane în 2023, după ce a scăzut cu 850.000 în 2022. Asta înseamnă o pierdere de aproximativ 3 milioane în doi ani.



O situație de acest gen nu s-a mai înregistrat în țara asiatică de la marea foamete din 1959-1961, iar tendința se accelerează. O echipă de cercetare de la Academia de Științe Sociale din Shanghai, una dintre primele care au prezis scăderea din 2022, arată că populația Chinei se va reduce de la 1,4 miliarde de locuitori în prezent la doar 525 de milioane până în 2100.

O problemă care va costa economia Chinei este faptul că până în 2100, țara va avea doar 210 milioane de persoane care muncesc.

Rata mortalității este în creștere ca rezultat inevitabil al îmbătrânirii populației, dar și al unei creșteri a COVID în primele luni ale anului 2023, mai scrie The Conversation.



Apoi, rata totală de fertilitate a Chinei, adică numărul mediu de nașteri pe femeie, a fost destul de stabilă, la aproximativ 1,66 între 1991 și 2017, în cadrul politicii chineze a copilului unic. Dar apoi a scăzut la 1,28 în 2020, la 1,08 în 2022 și este acum în jur de 1, ceea ce este cu mult sub nivelul de 2,1 considerat în general necesar pentru a susține o populație.



Prin comparație, Australia și Statele Unite au rate de fertilitate de 1,6. Coreea de Sud are cea mai mică rată din lume, 0,72.

Politica acelor trei copii nu ajută

Tocmai din aceste considerente, China a renunțat la politica copilului unic în 2016, iar din 2021, țara a introdus o politică cu trei copii, susținută de stimulente fiscale și de altă natură. Dar nașterile continuă să scadă. Printre cauze se numără, în parte, faptul că politica copilului unic a redus numărul femeilor aflate la vârsta fertilă și pentru că presiunile economice fac ca viața de părinte să fie mai puțin atractivă.

Biroul Național de Statistică din China spune că angajații din întreprinderi lucrează în medie 49 de ore pe săptămână, mai mult de nouă ore pe zi. Femeile absolvente câștigă mai puțin decât bărbații și amână din ce în ce mai mult să aibă copii, relatează The Conversation.

Totuși există o speranță: 2024 este anul Dragonului în astrologia chineză, un simbol al norocului și este posibil ca unele familii să fi ales să amâne nașterea în anul 2023, anul Iepurelui, care este mai puțin favorabil. Cel puțin un studiu a identificat un astfel de efect.

Faptul că în prezent 16 din 100 de locuitori ai lumii sunt chinezi va devansa ziua în care populația globală va atinge vârful. În plus, experții susțin că scăderea populației Chinei va afecta propria economie, deci și pe cea a lumii, dependentă de produsele chineze.

