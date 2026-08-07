De la „ce o să zică lumea”, la „liber să fii CEL MAI TU”. Cum aduce ING Bank libertatea de a fi tu însuți la Summer Well

Pentru al patrulea an consecutiv, ING este partener al festivalului și vine cu o idee simplă: uneori, ca să faci un pas înainte, ai nevoie să îți dai singur permisiunea.

La schimb: o inhibiție pentru o permisiune

Anul acesta, participanții sunt invitați la The Freedom Exchange by ING, o experiență construită în jurul unui gest simbolic: schimbi o inhibiție pe o permisiune.

Poate fi teama de a încerca ceva nou. Grija pentru ce o să spună „gura lumii”. Sau acel „lasă, poate altădată” pe care ni-l repetăm mai des decât am recunoaște.

Ideea nu a apărut întâmplător. Cercetarea* realizată de ING, împreună cu Unlock Research, care a stat și la baza platformei de brand „Liber să tot fii”, arată că 86% dintre români consideră teama de a fi judecați un obstacol important în calea planurilor și visurilor lor. Mai mult, 95% recunosc că sunt influențați, într-o formă sau alta, de „ce o să zică lumea”.

În acest context, libertatea despre care vorbește ING nu înseamnă să faci orice, oricând. Înseamnă să ai curajul să fii autentic și să iei decizii care au sens pentru tine.

De ce la Summer Well?

Summer Well este printre puținele locuri în care oamenii lasă acasă, măcar pentru câteva zile, rolurile pe care le joacă în mod obișnuit. Vin să descopere artiști și experiențe noi, uneori, chiar lucruri noi despre ei înșiși.

Pentru ING, Summer Well este locul în care fiecare participant are propria modalitate de a se exprima.

Liber să fii liniștit în fața neprevăzutului

Pornind de la ideea de a fi liber să fii liniștit în fața surprizelor vieții, ING aduce în festival și Salteaua ING, noua ofertă de economisire destinată clienților noi. Numele ei te duce cu gândul la un obicei familiar multor români: acela de a pune bani deoparte, „la saltea”, pentru orice eventualitate.

Doar că realitatea arată că, deși mulți își propun să economisească, puțini reușesc să transforme intenția într-un obicei.

Prin Salteaua ING, banca încurajează economisirea și transformă acest comportament într-o decizie pe care oamenii o pot lua chiar acum, în locul unui plan pe termen nedefinit.

Astfel, noii clienți beneficiază de o dobândă de 8% la contul de economii în primele șase luni, pentru sume de până la 50.000 de lei. Dobânda se calculează zilnic și se plătește lunar, iar banii rămân accesibili pe toată perioada.

Dincolo de cifre, ideea este simplă. Libertatea nu înseamnă doar să faci ce îți place într-un weekend de festival. Înseamnă să îți poți continua planurile atunci când viața vine la pachet cu surprize.

Uneori, drumul către libertatea de a trăi din plin fiecare zi, fără prea multe griji financiare, începe cu o decizie simplă, de a pune ceva deoparte, la salteaua ING.

* Studiul „Vocea Lumii” a fost realizat de Unlock Research pentru ING Bank România, pe un eșantion de 800 de respondenți din mediul urban, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, utilizatori ai cel puțin unui produs bancar. Cercetarea a analizat modul în care opiniile celor din jur influențează deciziile personale, financiare și sociale ale românilor .