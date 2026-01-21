Preluarea, votată în Consiliul Local

Decizia a fost luată în cea mai recentă ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila, unde aleșii au votat modificarea unei hotărâri adoptate inițial în februarie 2024. Practic, Consiliul Local a decis ca debarcaderul pentru nave de agrement, aflat acum în administrarea Braicar SA, să fie preluat de municipalitate abia de la începutul anului 2027.

Hotărârea adoptată stabilește clar data de 1 ianuarie 2027 ca moment al preluării bunului public, înscris în inventarul domeniului public al Municipiului Brăila. Toate celelalte prevederi din hotărârea inițială rămân neschimbate.

Debarcaderul este înscris în inventarul domeniului public al municipiului încă din anul 2010. Are o lungime de 145 de metri și o lățime de 22 de metri, iar valoarea de inventar actuală este de 5.219.445,21 lei.

De ce se tot amână preluarea

Inițial, debarcaderul trebuia să fie preluat de Primărie la 1 noiembrie 2024. Termenul a fost apoi mutat pentru 1 iulie 2025, ulterior pentru 1 ianuarie 2026. De fiecare dată, explicația a fost aceeași, că procedurile necesare nu erau finalizate.

Situația nu s-a clarificat nici până la finalul anului trecut, motiv pentru care Consiliul Local Municipal Brăila a votat o nouă amânare, până în 2027.

Conform planului aprobat în 2024, după ce debarcaderul ar fi trecut în administrarea municipalității, acesta urma să fie gestionat de Consiliul Local, prin Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public-Privat. Paza trebuia asigurată de Poliția Locală Brăila, iar întreținerea, de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală. Toate aceste lucruri rămân valabile, însă vor fi puse în practică doar după noul termen stabilit.

Ce spune Primăria

La momentul aprobării primei hotărâri privind preluarea debarcaderului, primarul Marian Dragomir a spus că municipalitatea are în vedere extinderea obiectivului. După finalizarea lucrărilor, locurile pentru ambarcațiuni ar urma să fie alocate printr-o platformă online, după un sistem similar celui folosit pentru locurile de parcare ale autoturismelor.

Noua amânare a fost aprobată în unanimitate în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Brăila din 29 decembrie 2025. Până atunci, debarcaderul pentru nave de agrement rămâne, cel puțin încă un an, promis Primăriei, dar fără o preluare efectivă.





