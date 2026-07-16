„Toate infrastructurile din regiune vor fi spulberate sub loviturile de oțel ale puternicelor forțe armate ale Republicii Islamice Iran într-o asemenea măsură încât nu va rămâne nimic din ele, ca și cum nu ar fi existat niciodată”, a comunicat Comandamentul Interarme de la Teheran.

Donald Trump îi presează pe iranieni să se așeze la masa negocierilor

Aceasta este o reacție la declarațiile lui Donald Trump, care a spus marți, într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, că armata americană va continua atacurile asupra Iranului și că, în lipsa unui acord cu regimul de la Teheran, următoarele ținte vor fi, cel mai probabil de săptămâna viitoare, infrastructura energetică și podurile. Liderul de la Casa Albă insistă ca Iranul „să se așeze la masa negocierilor”.

Atacuri reciproce între Iran și Statele Unite continuă, în pofida memorandumului de înțelegere privind încetarea ostilităților și negocierea păcii. Statele Unite au efectuat miercuri două valuri de atacuri aeriene asupra Iranului, vizând ținte militare, în timp ce forțele armate ale Teheranului au lansat din nou, în noaptea de miercuri spre joi, drone către „obiective americane” din Bahrain, Iordania și Kuweit.

Strâmtoarea Ormuz, o „linie roșie”

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul de brigadă Mohammad Akraminia, a avertizat joi că Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze înainte de război, reprezintă o „linie roşie”, transmite Reuters.

„Americanii au crezut că, atacând unele dintre bazele noastre de pe coastele sudice ale ţării, ar putea prelua controlul asupra acestei strâmtori strategice”, a declarat Akraminia. „Cu toate acestea, Republica Islamică Iran are capacitatea de a exercita controlul asupra Strâmtorii Ormuz din orice punct al teritoriului său, iar această chestiune nu depinde niciodată de coaste şi insule”, a susținut el.