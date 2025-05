S-a întors după ce a fost salvat

Plecat din Torino spre Anglia, bărbatul a urmat indicațiile aplicației Waze, care l-au condus pe un drum de munte, impracticabil pentru mașina sa. Acolo a rămas blocat până când a fost salvat de jandarmi cu elicopterul.

Ca și cum nu ar fi fost suficient prin ce a trecut, tânărul a decis să se întoarcă pe jos, singur, înarmat cu o lopată și un târnăcop, pentru a debloca mașina. Eforturile sale au fost zadarnice și a decis să abandoneze mașina.

Pe pagina de Facekook Voluntar în Europa, unde a cerut ajutor și a postat aventura, pas cu pas, românul a anunțat decizia radicală pe care a luat-o.

„Am ales într-un final să abandonez mașina, nu mai aveam nici apă nici mâncare, eram rupt de oboseală, acum sunt în Mocenisio, vine mama după mine de la Torino și cred că am să iau un avion de acolo înapoi la Londra sau eventual un tren de la Mondane, până la Paris și de acolo la Londra, vă mulțumesc încă odată pentru tot, bine ca sunt în viață, mașina până la urmă urmei este o bucată de fier și banii se fac, sunt conștient ca o să îndur amenzi foarte mari, dar aia e, vă mulțumesc din suflet încă odată tuturor persoanelor care s-au interesant și pentru efortul depus, și îmi pare rău pentru deranj”, a transmis bărbatul.

Indicații greșite de la Waze

Românul a plecat cu mașina din Torino spre Anglia și a urmat indicațiile aplicației Waze. Din greșeală însă, a fost condus pe un drum de munte, impracticabil pentru mașina sa.

Conform mărturiilor sale postate online, mașina a rămas blocată de mai multe zile.

Bărbatul a fost salvat inițial de un elicopter al serviciilor de urgență franceze și transportat în gara din Modane.

Însă, hotărât să-și recupereze autoturismul, s-a întors pe jos, echipat doar cu o lopată și un târnăcop, în speranța că va reuși să elibereze vehiculul. Eforturile sale au fost zadarnice.

„Mașina a rămas blocată acum 3 zile, am sunat la 112 și tot ce au putut face e să vină cu un elicopter să mă ia și să mă lase mai apoi în gară în Modane, astăzi am venit eu pe jos până aici cu o lopată și un târnăcop să o scot dar am avut ghinion, mașina are full-ul făcut, nu îngheț de frig, semnalul e prost”, a precizat șoferul în comentarii.







