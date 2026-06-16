Trump pune din nou accent pe încheierea războiului din Ucraina

Donald Trump a sosit la summitul G7 (celor mai industrializate și dezvoltate șapte țări occidentale), care se desfăşoară de marți până joi le Evian, în Franța, prezentând un acord preliminar de pace cu Iran şi punând din nou accentul pe încheierea războiului din Ucraina.

Volodimir Zelenski şi liderii din G7 i-au transmis președintelui american că situaţia Ucrainei s-a îmbunătăţit pe front, în timp ce conducerea de la Kiev caută să-și consolideze poziţia în eventualele negocieri de pace cu regimul de la Moscova.

Trump a salutat întâlnirea cu Zelenski şi cu ceilalţi lideri de stat din G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie, pe lângă SUA) cu care a avut marţi o reuniune cu uşile închise.

Administrația Prezidențială de la Kiev a distribuit imagini cu Zelenski discutând cu Trump şi cu secretarul de stat american Marco Rubio în marja summitului.

„Voi face tot ce pot”, le-a spus Trump jurnaliștilor prezenți la summit, adăugând că prea mulţi tineri mor pe câmpul de luptă de ambele părţi. „Uitaţi, Rusia ar trebui să încheie un acord”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă. „Am rezolvat opt războaie. Acesta era cel despre care credeam că va fi cel mai uşor de soluţionat”, a spus el.

Zelenski cere Rusiei să pună capăt agresiunii sale militare

„Obiectivul principal este consolidarea apărării aeriene a Ucrainei şi promovarea diplomaţiei, pentru a determina Rusia să pună capăt războiului”, a comentat Zelenski după întâlnirea cu Trump. „Este nevoie de pace”, a subliniat președintele ucrainean.

Diplomaţii europeni au declarat că tonul întâlnirii a fost constructiv. „Se pare că acum avem o analiză comună: că Rusia se află acum în defensivă”, a declarat un diplomat european citat de Reuters.

Un diplomat francez a precizat că liderii G7 au convenit că dinamica câmpului de luptă este acum în favoarea Ucrainei şi s-au angajat să ofere Ucrainei mai multe capacităţi de apărare aeriană.

„Soarta se schimbă în favoarea Ucrainei. Situaţia din 2026 este foarte diferită de cea din 2025. Ucraina ţine cu curaj linia frontului”, a remarcat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă la summitul G7. „Oboseala Rusiei se vede în mod evident. Este momentul să ne dublăm sprijinul”, a pledat șefa Executivului european.

G7 sprijină Ucraina

G7 a transmis că „sprijină suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei”. Este un aspect important, având în vedere că, în urmă cu mai puţin de un an, când l-a primit pe Vladimir Putin la Anchorage, în Alaska, Donald Trump a susţinut voinţa liderului autocrat de la Kremlin de a anexa regiunea Donbas.

De asemenea, liderii G7 au căzut „de acord să crească presiunea asupra Rusiei”. Odată cu explozia preţurilor la gaze şi petrol ca urmare a războiului din Iran, administrația Trump a luat măsuri derogatorii, uşurând sancţiunile asupra petrolului rusesc. Aceste derogări expiră în curând şi, prin urmare, ar putea să nu fie reînnoite în urma semnării unui acord preliminar de pace între SUA și Iran.

Volodimir Zelenski a declarat marţi că liderii G7 au convenit că Rusia nu câştigă războiul din Ucraina. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia se va confrunta cu o iarnă foarte dificilă, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii sale energetice.

Zelenski a spus totodată că Trump a răspuns foarte pozitiv la solicitarea sa de a creşte livrările de rachete de apărare aeriană către Ucraina.

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